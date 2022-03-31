疫情｜七間院友暫託中心總入住率不足三成　其中四間僅個位數

第五波疫情下，全港逾98%安老院舍爆疫，社署設立暫託中心會接收輕症或沒病徵的院友。但截至3月30日的最新數字，七間暫託中心總入住率不足三成，其中四間入住率僅得個位數，荃灣西體育館僅3人入住。

雖然入住率低，但這些「遲來的」暫託中心將再增設床位。社署未有正面回應《香港01》關於會否繼續增設暫託中心、整合入住率偏低的中心、或改作隔離用途等問題，僅稱密切留意需求及使用情況。



設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用。（政府新聞網圖片）

整體入住率未達三成

據社署截至3月30日上午9時公布的最新數字，第五波疫情爆發以來，暫託中心累計入住人數為4,044人。當中，有亞博館累計接收3,111名院友，另外六間暫託中心累計接收933人。

七間暫託中心合計能據供2,154個床位，目前只有616人入住，入住率未達三成。

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入住率最低僅2%

各間暫託中心的入住率則由2%到46.3%不等。當中以3月28日投入服務的荃灣西約體育館入住率最低，150個床位只有3人入住，入住率為2%。其次是天水圍體育館，130個床位有7人入住，入住率為5.4%。另外，港灣道體育館及啟德暫託中心的入住率均為個位數，分別為8.5%及6.5%。

啟德暫託中心再增800張病床

值得留意，啟德暫託中心自3月21日首階段投入服務，提供402個床位；在3月31日會再多近800張病床。觀乎其入住率僅6.5%，再加床位似乎只會令該中心剩下更多床位，令入住率進一步下跌。

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社署指會密切留意需求及使用情況

被問及暫託中心入住率低，署方會否繼續增設暫託中心，或考慮整合入住率偏低的中心、甚至改作隔離用途，署方均未有正面回覆，只表示會與食物及衞生局、醫管局及衞生署密切留意暫託中心的需求及使用情況。

社署在回覆中亦提到，設立暫託中心，既是為了令公立醫院可重點服務臨床上較有需要的病人，亦為支援有確診及檢測呈陽性院友的安老院及殘疾人士院舍。署方續指，安老院如發現院友確診，可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心跟進；社署亦會因應個別院舍情況安排轉介。有關部門在作出評估後，會安排將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同的暫託中心。

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啟德暫託中心將設中醫藥診療服務

行政長官林鄭月娥亦在3月30日到訪啟德暫託中心，除了聽取社署署長梁松泰、護理團隊和醫療團隊代表介紹中心的運作，亦參觀暫託中心將啟用的部份，該中心將設有中醫藥診療服務。

林鄭月娥：相信內地中醫專家意見有助抗疫

林鄭月娥認為中醫藥在內地治療新冠患者成效顯著，相信內地中醫專家會就治療確診病人，特別是長者方面提供意見，有助政府貫徹減死亡、減重症、減感染的抗疫方針，並加強中醫藥在香港的長遠發展。

林鄭月娥亦表示，隨着更多暫託中心相繼投入服務，加上由社署向內地直接和在本地聘用共數百名合約照顧員陸續完成培訓並獲派駐到各暫託中心，政府會加強對確診長者的照顧和治療，從而減輕公立醫院和院舍的壓力。

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