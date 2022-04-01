屯門醫院遺失女病人乳房組織化驗樣本　將安排本月再穿刺活檢

屯門醫院今日（1日）公布，發生一宗遺失病人組織樣本事件。該院於3月30日為一名女病人進行超聲波引導乳房穿刺活檢，抽取組織樣本進行病理化驗，同日下午，樣本容器被送到博愛醫院病理學部，職員準備化驗時發現樣本容器內並無組織樣本，隨即通知上司及相關部門，並展開搜尋，惟未能尋獲。該院指，已安排病人於本月再進行活檢程序。



屯門醫院發言人公布，上月為一名女病人進行超聲波引導乳房穿刺活檢，抽取組織樣本進行病理化驗，協助醫生診斷病情和制訂治療方案。根據醫療紀錄，放射科醫生於過程中成功取出樣本，並為樣本進行X光影像紀錄。同日下午，樣本容器被送到博愛醫院病理學部，職員準備化驗時發現樣本容器內並無組織樣本，隨即通知上司及相關部門，並展開搜尋，惟未能尋獲。

該院今日向病人及家屬解釋事件及致歉，安排病人於本月再進行活檢程序。該院強調，醫護團隊會繼續監察病人情況，提供適切治療及所需協助。而該院亦非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會就事件展開調查。