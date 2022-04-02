紅十字會建議家中常備3至4天物資抗疫　已設熱線支援心理需要

本港疫情長時間持續，香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻建議市民應有備災意識，不要囤積物資，但應在家中常備3至4天的物資，包括食物、應急藥物和防疫物品等。她又建議市民應關心身邊的人，尤其是長者，多向對方講解疫情資訊，留意自己情緒需要。



蘇婉嫻表示，紅十字會自2月開設「香港紅十字會抗疫同行熱線」後，已接聽超過1萬個來電，提過超過100次心理支援，並向6,000名確診弱勢家庭成員派發物資。



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蘇婉嫻在今日的港台節目《香港家書》中提到，曾接獲一對確診夫婦求助，太太剛完成膝蓋手術，行動不便不能打針，家中僅剩三個黃芽白和幾塊包麵，又無快速檢測劑，二人亦不懂網購及沒朋友可以幫忙，感到十分徬徨。

建議常備3至4天物資 多關心長者

她指因不知疫情何時結束，建議人人都應有備災意識，呼籲市民不要囤積物資，但應在家中常備3至4天的物資，包括食物、應急藥物和防疫物品等，如果需要在家中隔離，休養時都有所儲備，又提醒市民應預先和親友溝通，當有需要時可互相支援。

蘇亦建讓多關心身邊的人，尤其是長者，疫情下減少見面但仍可以電話溝通，表達關心，讓他們可以抒發情緒，亦知道有事可以找對方幫忙。因很多長者未必經常上網留意資訊，故要多講解疫情資訊。她亦指市民應鼓勵長者多做平時喜歡做的事，例如喜歡看電視劇的，就繼續看電視；喜歡耍太極的，都可以繼續在家中耍太極，並多加留意自己情緒需要。

香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻。（資料圖片）

2月底設立抗抗熱線 接聽逾1萬來電

蘇婉嫻提到，透過前線工友得知第五波疫情下許多人感到無助，於是在2月21日設立「香港紅十字會抗疫同行熱線」，為市民提供抗疫資訊及心理支援等，現已接聽超過1萬個來電，並提供超過百次心理支援，以及將物資送給超過6,000位確診的弱勢家庭，包括一些無親友支援的獨居長者或兩老家庭、缺乏支援的殘疾人士，長期或者嚴重病患的人士、又或者確診者在屋企裏唯一的照顧者。

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設「聯繫愛」支援離世者家屬

她又表示，察覺到疫情帶來很多限制，例如令臨終告別和殯葬安排都變得很困難，故紅十字會與毋忘愛聯手設立「聯繫愛」計劃，免費為離世者家屬提供一系列實務和情緒支援，包括有關身後事安排的資訊、情緒舒緩和輔導，支援正在渡過哀傷的家庭。

紅十字會亦已為安老院舍提供「院舍抗疫支援」服務，並推出「檢疫之旅同行計劃」為需要在檢疫中心或者酒店檢疫的人士派發心理支援包，提供心理支援資訊，抒緩他們的情緒等。她稱紅十字會亦 推出了一個「香港紅十字會抗疫資訊百科」網站，一站式提供衛生健康知識及抗疫資訊等。

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