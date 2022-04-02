防疫包FAQ｜今10時起派發為期七日　錯過如何補領？要全民快測？

政府今日（2日）早上10時開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，政府高官將會空群而出派發，據悉，特首林鄭月娥亦會參與其中。到底防抗包內包含什麼？市民又可以如何領取？錯過上門派發的市民又可以如何補領？《香港01》整理一系列資料，解答讀者疑問。



▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼



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問：防疫服務包內含什麼物資？

答：防疫服務包以一個大膠袋包裝，內有兩款內地中成藥、20包快速抗原檢測劑、20個KN95口罩、防疫小冊子和心意卡。

問：政府何時派發防疫服務包？

答：民政事務局表示，會在今日早上10時起，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，每日由上午直至傍晚派發，目標是在7天內完成派發工作，換言之，首階段的派發時段為4月2日至8日。

▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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問：防疫服務包是否需要付費？是否先到先得形式？

答：防疫服務包是免費派發，總數有350萬個，市民毋須付款，亦不用輪候或登記，各區民政事務處會負責當區統籌派發工作。

問：如何領取防疫服務包？

答：民政事務局表示，將會優先向上門派發予基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶，隨後會再陸續向其他居民派發，主要派發渠道如下：

1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。



▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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問：若在上門派發期間，住戶並不在家中，可以如何補領？

答：民政事務局指，為了補漏拾遺，將會在4月7日至4月13日的第二階段，在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未能透過上述途徑領取防疫服務包的市民，包括到訪不遇的住戶等補領。

▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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問：防疫抗疫包要配合全民檢測？

答：特首林鄭月娥前日（3月31日）在抗疫記者會透露，考慮利用防疫包內附送的快速檢測劑，要求市民用以進行「全民快測」，以讓政府在短時間內，掌握香港目前社區感染情況，亦即有機會要全民「撩鼻」，但有關做法是否強制性，市民不跟從會否有罰則，她未有直接回應，僅表示稍後會公布詳情。

▼3月31日 快速抗原測試售價懸殊▼



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▼3月31日 連花清瘟膠囊及KN95口罩售價下降▼

