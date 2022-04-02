全民快測｜呈報平台虛報僅兩宗　林鄭：不擔心市民會濫用虛報

本港疫情逐漸緩和，港府亦在下週五起一連三日實行每日一次的自願快速檢測，特首林鄭月娥今早（2日）在記者會表示，不擔心市民會濫用虛報，而快速檢測的陽性患者會由衞生防護中心評估是否需入住隔離設施。



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港府由4月8日至10日實行全民自願性快速檢測，呼籲連續三天每日一次。由於今次快速檢測是自願性、非強制，特首林鄭月娥表示雖然無法確保所有市民會如實上報，但強調快檢陽性患者呈報後會有核查，所有在衞生防護中心平台呈報的快測陽性人士都要根據599J的法例，若衞生防護中心認為要抽查呈報人士，抽查行動可以根據599J進行強制快速檢測，做法為衞生防護中心邀請承辦商上門提供測試工具進行鼻拭咽喉採樣覆核。

林鄭月娥指現時不擔心市民會濫用虛報，由三月開始，衞生防護中心已抽查24,300宗呈報個案，佔總呈報6%，當中呈陰性只佔1％，約257宗個案，而覆核後陰性呈報人士需到竹篙灣進行隔離，再詳細覆核，直至現時認為故意虛報至今僅兩宗，因此並擔心濫用虛報情況出現。她亦重申現時社區隔離設施很好，入住數天能為家人提供更好保護和更好保障。

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