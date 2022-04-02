疫情｜單日確診回落至4475宗　9國禁飛令取消　輸入個案增至18宗

疫情有回落跡象，本港今日（2日）新增4,475宗確診，較昨日再少近1,000宗，跌穿5,000大關，惟港府昨日（1日）撤銷對英美等9國的禁飛令，輸入個案隨即增至18宗。另外，昨日有116宗死亡個案，第五波累計死亡人數增至7,966人。

另外，社會福利署即將歸還在亞洲國際博覽館營運的5個隔離場館，醫院管理局表示，在內地醫療團隊協助下，現時亞博病人已增至400人，將會進一步增加病人數目，而該局營運的4個場館仍有空間，暫無計劃接收社署負責的場館。



衞生防護中心表示，今日新增2,286宗核酸陽性確診個案，當中342宗屬於醫管局呈報個案、408宗屬於衞生署確診，其餘的1,536宗則是由私家化驗所呈報。另有2,189宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有4,475宗確診個案，第五波累計1,155,082宗確診個案。

另外，昨日再無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的院舍中，則有少於100宗院友和10多名職員確診。

在18宗輸入個案中，分別來自菲律賓、新加坡、瑞士、西班牙、英國一個、泰國、阿聯酋及荷蘭。

在死亡個案方面，醫管局表示，過去24小時，共有99名確診病人離世，分別是59名男士、40名女士，年齡介乎47至109歲，昨日的離世個案的詳情如下：

- 42人來自院舍；

- 89人為65歲以上長者

- 57人無任何疫苗接紀錄

- 22人接種一劑疫苗

- 18人接種兩劑疫苗

- 2人打齊三針



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當中有4名較年輕死亡病人，他們本身均患有癌症，分別是59歲男子、57歲男子、47男子和49歲女子，分別患有淋巴癌、肺塵埃沉着病、懷疑肺癌、擴散小腸癌，以及血癌。

醫管局表示，由於數據滯後，3月3日至17日，共有17人離世未公布，涉及8男9女，年齡介乎64至98歲，亦即昨日醫管局共呈報116宗死亡個案，第五波疫情中，累計有7,795名病人在公立醫院離世，連同早前法醫呈報的53宗和中文大學醫學院呈報的2宗個案，死亡人數累計增至7,966宗，病死率進一步微升至0.68%。

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另外，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會上公布，當局負責的營運的亞博社區治療設施，分別8、19、10、11號共4個場館，內地援港醫療團隊近一周已到場照顧病人，目前正在亞博接受治療的病人增至400位，相關場館仍有床位，當局將會逐步增加接收病人的數目。

何婉霞續指，得悉社會福利署正營運的場館將會交還亞博，惟醫管局暫不會進駐相關場館，將會留意疫情發展，有需要將會考慮利用有關場館，進一步增加接收病人的空間。

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