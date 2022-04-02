確診大廈｜6721幢大廈上榜　增95幢　天水圍13屋邨屋苑合計116幢

本港第五波疫情雖然持續緩和，惟每日確診數字仍然高企。衞生防護中心公布昨日（1日）確診大廈名單，共6,721幢大廈上榜，較前日（3月31日）增加95幢，其中以元朗區最多，有537幢大廈上榜，其次為東區及九龍城區，分別有530幢及491幢。



元朗區多條公屋屋邨或居屋屋苑有大量大廈出現確診者，其中天水圍13個屋邨及屋苑合計116幢大廈上榜，同區私人住宅嘉湖山莊合計亦有36幢大廈有人確診；東區及九龍城區多個中產屋苑或豪宅亦在名單之中，包括One Homantin、半島豪庭、畢架山一號、城市花園及太古城等。



▼4月1日上榜的部份確診大廈▼



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元朗區重災 537幢大廈上榜

昨日新增5823宗確診個案，確診者遍布全港18區。衞生防護中心最新公布確診大廈多達6,721幢，較昨日6,626再多95幢。各區之中以元朗區最多大廈上榜，高達537幢，新增大廈包括麗珊園2座、青山公路元朗段75號等。

天水圍公屋居屋合計116幢大廈中招 嘉湖山莊36幢上榜

元朗區又以天水圍最為「重災」，包括俊宏軒、天富苑、天恒邨、天瑞邨、天耀邨及天逸邨在內等13個公屋屋邨或居屋屋苑，合計已有116幢大廈上榜；同為天水圍內的私人居苑嘉湖山莊，亦合共有36幢大廈上榜。此外，元朗區朗屏邨亦有15幢大廈上榜。

▼4月1日確診大廈全名單▼



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東區530幢大廈出現確診者

東區亦有530幢大廈出現確診者，位列18區第二，其中北角城市花園再多一幢大廈上榜，合計已有12幢大廈；鰂魚涌康怡花園亦由9幢增至11幢；柴灣鄰近3個私人屋苑富怡花園、富欣花園及富景花園合計亦有20幢大廈上榜；太古城亦有26幢。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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九龍城豪宅One Homantin、半山壹號等上榜

至於九龍城區則有491幢大廈上榜，新增名單包括何文田豪宅One Homantin5座，連同早前上榜的1座，已有2幢大廈上榜；黃埔花園合計有47幢大廈上榜，較前日再多6幢。另外，半島豪庭、半山壹號及畢架山一號亦名列在榜單之中，海景屋苑海逸豪園亦共有14幢大廈上榜。

至於政府及紀律部隊宿舍方面，仍有34幢大廈在名單之中，其中順利紀律部隊宿舍共8幢上榜，西九龍紀律部隊宿舍亦有2幢，另外有黃竹坑警察宿舍A座、屯門湖康警察宿舍1座等。

▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼

