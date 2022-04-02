封區｜青衣長康邨康榮樓、麗晶花園第九座圍封強檢 預明午解封
撰文：梁思行
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政府今日（2日）下午宣布青衣長康邨康榮樓，及九龍灣麗晶花園第九座，因污水檢測呈陽性，需進行圍封強檢。居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測，政府預料明日完成圍封行動。
政府今午（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布向青衣長康邨康榮樓及、九龍灣麗晶花園第九座進行圍封強檢行動，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測。並要求所有居民於今日晚上九時前接受政府安排的核酸檢測。
政府目標分別在明日約下午1時完成青衣長康邨康榮樓的圍封行動，及上午約11時30分完成對麗晶花園第九座的圍封強檢，實際時間需視乎檢測結果，行動或會延長。
政府表示所有3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。
政府發言人表示：「根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
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