防疫服務包｜特首與司局長落區派逾157萬個　林鄭訪西營盤大廈

政府今日（2日）起全港派發防疫服務包，三無大廈會首先有專人上門派發。行政長官林鄭月娥下午落區到西營盤利安大廈派發防疫包，約十多分鐘後，表示己派發十數戶，但有數戶未有應門，已留下通知信讓居民稍後補領。

各司局長輪流去到不同地區的屋苑派發防疫包，其中政務司司長李家超到訪北角春秧街一幢三無大廈，律政司司長鄭若驊及運房局局長陳帆等官員，就分別「落區」到新蒲崗及石硤尾邨。

負責統籌派發工作的民政事務局表示，截止傍晚6時，派發超過157萬個防疫包，包括有6.5萬個是逐家逐戶派發，形容首日的派發暢順，有信心能如期在七日內完成派發。



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林鄭月娥在下午約2時半抵港西營盤利安大廈，現身時身穿深藍色風衣，貼上政府抗疫宣傳貼紙，戴上KN95口罩，之後戴上手套及面罩上樓派發防疫包。

她在大廈逗留十多分鐘後落樓。林鄭月娥表示，己向十數戶居民派發防疫服務包，並講解最新檢測安排，指部份住戶人數較多，會派兩個防疫包，而大廈內有幾戶未有應門，已留下通知信讓他們稍後補領。她說，居民似乎都歡迎派發防疫包的行動，但她未有回答記者問題就轉身離去。

李家超戴KN95口罩訪春秧街三無大廈

各司局長亦走訪不同地區派發防疫包。政務司司長李家超在民建聯香港島東立法會議員梁熙等人陪同下，下午到北角春秧街的一幢三無大廈，向居民派發防疫服務包。相片中可見，李家超戴上KN95口罩及面罩，並與居民閒聊及合相。梁熙表示，該幢大廈約30％住戶沒有應門，與李家超將通知卡放入相關住戶的信箱。

鄭若驊到訪新蒲崗探獨居長者及少數族裔家庭

律政司司長鄭若驊到訪新蒲崗，將防疫服務包轉交予屋苑的物業管理公司，亦探訪屋苑內的獨居長者和少數族裔家庭，了解他們生活情況和在疫情下面對的困難。鄭若驊表示，疫情下市民對支援服務的需求大幅提升，感謝義工不辭勞苦。

​陳帆率副局長及兩常秘到訪石硤尾邨

運輸及房屋局局長陳帆則到石硤尾邨向居民派發「防疫服務包」，副局長蘇偉文、房屋署署長兼運房局常任秘書長（房屋）王天予，以及運房局常任秘書長（運輸）陳美寶亦有參與。

房屋署會負責派發給轄下的公屋住戶，陳帆探訪石硤尾邨美菖樓3名年長住戶，亦在美菖樓大廈大堂繼續向其他住戶派發「防疫服務包」。房屋署會動員五千多人，向轄下191個公共屋邨約共1 320幢公屋的住戶派發近80萬個「防疫服務包」。房屋署會優先向17萬全長者戶派送。

陳帆指，感謝公屋住戶在過去數月，在近100次大廈「圍封強檢」時全面配合及體諒。此外，亦感謝運輸科的同事在保障市民日常生活必需品及抗疫物資供應。

陳積志赴多區

負責統籌派發防疫服務包的民政事務局署理局長陳積志亦赴多個地區派發，他回應記者提問時指，由今早10時起派發，截至今日下午3時，已派發130萬份，形容是「超額完成」。他又指，目標是七日內派發予全港全部家庭，並提醒市民領取服務包不需登記或排隊，如派發時不在家中的市民，可憑通知卡於4月7日起到補發點領取。他又希望市民善用物資包，「係特區政府對大家嘅一點心意」。

許正宇到九龍城

財經事務及庫務局局長許正宇今日下午亦帶領該局團隊，到訪位於九龍城區的三無大廈及樂善堂過渡性社會房屋，向基層家庭派發服務包。他鼓勵市民善用抗疫物資，戰勝病毒。

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楊潤雄探訪新來港、少數族裔家庭

教育局晚上表示，局長楊潤雄、常任秘書長李美嫦及副局長蔡若蓮博士先後探訪多個住戶，包括新來港家庭、少數族裔家庭等，向他們送上防疫包。另外，該局超過120名來自局內各分部的同事與官立學校校長和老師攜手組成40支義工隊，把「防疫服務包」送到油尖旺區「三無大廈」的居民及基層家庭。

民政事務局晚上表示，截至傍晚6時，已派發了逾157萬個「防疫服務包」，包括由3,000多名義工及多個公務員團隊向6.5萬個基層家庭逐家逐戶派發。物業管理公司會安排在其負責的屋邨及屋苑隨即向住戶派發。署理民政事務局局長陳積志表示，形容首日的派發暢順，有信心在7天目標期內完成派發350萬個「防疫服務包」，又感謝一眾義工們、公務員團隊及物業管理公司的協助。