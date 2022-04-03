全民快速測試｜袁國勇教正確採樣　採樣前先擤鼻　測試棒打圈10次

第五波疫情持續，隨着快速測試平台啟用，越來越多市民選擇自行做快速測試。衛生署昨日（2日）上載影片，由政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。（網上截圖）

正確採樣四步驟：



1. 市民需參考衛生防護中心網頁選購合適測試套裝。使用測試套裝前，亦需閱讀說明書並按指示進行測試。

2. 如使用喉嚨拭子，測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。市民要緊記，將測試棒放入咽喉時，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。

測試棒放入咽喉時，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭。（網上截圖）

測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。（網上截圖）

3. 如使用鼻腔拭子，市民最好在早上起床後採樣。採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔，然後將測試棒分別沿着兩側鼻腔內壁打圈至少10次。他特別提醒市民要將頭部向後仰，即盡量將測試棒朝向上採樣，一定要橫向採樣。

採樣前先擤鼻，將鼻後方的分泌物擤到前面鼻腔。（網上截圖）

市民亦不要朝上舉起測試棒採樣，一定要向橫採樣。（網上截圖）

4. 採樣後，將測試棒充分浸入測試溶液，然後攪拌。

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