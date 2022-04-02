清明節前周末鑽石山墳場人流少　市民無意買疫情相關紙紮：環保啲

清明節前的周末，多區實施特別交通措施，當局呼籲市民在清明節過後疫情較緩和的日子前往拜祭，減少人群聚集。今午（2日）在鑽石山墳場，前來拜祭先人的市民不多，有剛成年的少女前來拜祭母親，稱父親因疫情一直留在菲律賓，爆疫以來三年的清明節均要獨自來拜祭。有市民指，留意到近來有些與疫情相關的紙紮品，但認為是「商家賺錢技倆」無意購買，只帶一束鮮花來表達心意。



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今午在鑽石山墳場，前來拜祭先人的市民不多，大多是二人作伴前來，部份是一家三口。

18歲的何小姐連續三年獨自前來拜祭母親，她解釋，疫情爆發之初，父親到菲律賓出差，眼見疫情反覆一直留在外地避疫，所以過去兩年的清明節都是獨自來拜祭。

何小姐續表示，希望疫情盡快完結，讓家人可以回港一起來拜祭母親。

清明節前周末。（張浩維攝）

與親人來拜祭的林小姐則表示，並非因為擔心人群聚集而提早前來拜祭，只是與家人夾時間後選擇今日來拜祭。

她續指，留意到近來有些與疫情相關的紙紮品，如安心出行手機，但她認為是「商家賺錢伎倆」，無甚動機購買這些紙紮品，今日只帶一束鮮花來聊表心意，「咁樣都環保啲。」

另一位市民羅小姐同樣表示不是因為避人潮提早來拜山，但今年因應疫情，家中長輩不會參與拜祭。

但疫情下亦有市民是擔心疫情下心群聚集，提早來拜山。何先生一家三口前來拜祭，他坦言是想避人潮。他續指，今年準備的祭品與去年相約，未有因疫情影響收入而減少祭品。

另一位與親人來拜祭的葉女士亦同樣表示。是因為怕疫情下人群聚集，特意早些來拜祭。她續說，即使疫情下收入會有影響，都不會影響祭品份量。