新冠肺炎｜Omicron之後是什麼？　新冠疫情未完新變種仍需警覺

新型冠裝病毒肺炎（COVID-19）在多國的疫情趨緩，多國陸續解除防疫限制。但有專家警告仍會有新的變種病毒出現，在無預警下大幅傳播成為新的疫情。新的變種會如何出現？而這會帶來多大的威脅？



細胞在自我複製時，都可能出現錯誤，病毒也一樣。在打噴嚏或咳出的病毒，也有可能與最初吸入的病毒有些許不同——但不是所有變種都有意義，絕大部分的變種對病毒沒有增強甚至會減弱其傳播或致病力，只有少部分才能成功跳出並造成新的疫情。

而這也是由原版的新冠病毒，從Alpha、Beta、Delta、 一直變種到今天Omicron的原因。但Omicron與過去的病毒有所分別，儘管它是出現在Delta之後，但Omicron不是從Delta變種演變而來。

圖為3月29日，美國加州聖地牙哥一個新冠病毒檢測中心。（Getty）

芝加哥大學流行病專家科比（Sarah Cobey）表示，隨着時間數百次感染的過程，病毒會在進化樹上離它們的祖先愈來愈遠。不過演變是有跡可尋，在Delta或以前的變種病毒，都是只有10至20種的突變，並累積了免疫逃逸的能力。然而Omicron則有37個突變，而且變化與過去的各種變種不同，它的出現讓所有科學家大吃一驚。

病毒的變種除了突變，也可以透過「雜交」而成。例如現已證實了Omicron與Delta混合體的病毒感染個案，兩種不同病毒互相交換基因。不過目前未有證據顯示這種「Deltacron」的變種會特別容易傳播或致病，這只是一種病毒變異的方法。

圖為3月30日，德國柏林街上。德國陸續解除防疫限制，室外無需強制配戴口罩。（Getty）

另一種變異方法，可能是Omicron的變種來源：Omicron最初發現來自南非，目前其中一個假說，是新冠病毒的一個變種在2020年初期從人類傳染給動物。病毒在動物身上出現變種，再回來感染人類，造成爆發。因為人類個體與生活環境與動物截然不同，病毒的演變亦可能截然不同。

科學家已發現Omicron感染動物的例子，例如美國的白尾鹿。白尾鹿在美國部分城市常見，也會走進民居生活的地方。科學家擔憂這會成為計時炸彈，新冠病毒在鹿群繁殖並出現變異，並在哪天再次感染人類，造成新的疫情。

這種變異是危險的，儘管病毒在演化過程中都有一種傾向，隨着免疫逃逸的能力升級，病毒愈容易傳播，但威力會下降。然而當病毒成為人畜共患病，這將變得不可預測。