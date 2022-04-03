疫情｜單日確診回落至3709宗　患者發燒、心口不適可到急症室

新冠病毒疫情進一步回落，本港今日（3日）新增3,709宗確診，跌穿4,000大關，按日跌17%，連續九日少於一萬宗。港府上周五（1日）撤銷對英美等9國的禁飛令，但繼昨日（2日）新增18宗輸入個案，今日再增10宗輸入個案。



醫管局表示，由於疫情緩和，定點醫院、急症室的壓力相對減少，若患者出現氣促、發燒、心口不適、抽筋、嘔吐等情況，可前往急症室求診。



衞生防護中心表示，今日新增1,832宗核酸陽性確診個案，當中293宗屬於醫管局呈報個案、250宗屬於衞生署確診，其餘的1,289宗則是由私家化驗所呈報。另有1,877宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有3,709宗確診個案。

另外，昨日再無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的院舍中，則有來自61間院舍，約103宗院友和43名職員確診。

疫情進一步回落，本港今日（3日）新增3,709宗確診，跌穿4,000大關，連續九日少於一萬宗。

兩名機組人員確診 抽樣輸入個案做全基因分析

至於在10宗輸入個案中，其中涉及兩名機組人員，其餘六宗分別來自韓國、法國、荷蘭、瑞士及泰國。

Omicron新變種病毒XD、XE及XF在外國出現，有較高傳染力。張竹君表示，會為輸入個案做基本基因分析，之後也會抽樣全基因分析，需要時間進行，「唔係即刻找到，有特別結果會公布。」

醫管局：急症室的壓力相對減少

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，只要確診及有病徵的患者，皆可前往指定診所接受治療，現時指定診所亦有剩餘配額。患者可透過電話或醫管局應用程式 HA GO預約，現場亦設關愛籌予高危人士。

另外，由於疫情緩和，定點醫院、急症室的壓力相對減少，若患者出現氣促、發燒、心口不適、抽筋、嘔吐等情況，可前往急症室求診。如需入院治療，除了定點醫院，一半急症普通科病床已轉型收確診患者，社區治療設施亦可接收情況穩定的患者。

▼4月3日 林鄭月娥抗疫記者會▼



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問及如何評估特首選舉進行競選活動的公共衞生風險？張竹君表示，政制及內地事務局已發出新聞稿，指政務司司長可利用權力信納進行某些群組聚集，可按個案特殊性豁免情況。她又指，有關豁免一直存在，政策需平衡各方利益。