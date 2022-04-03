疫情｜港大研究揭自殺風險上月達高峰　籲用「3T」疏導離世哀痛

港大賽馬會防止自殺研究中心研究發現，本港自殺個案由2月22日低位攀升，於3月23日達兩年高峰，長者及中年人士猶屬高危群組。防止自殺研究中心總監葉兆輝今（4日）於商台節目表示，疫情嚴竣，港人洐生焦慮情緒，但不少長者出於對子女關心，著毋須到訪探望，但子女可嘗試取得平衡，在不增染疫風險下陪伴父母；副總監廖廣申則指，亦曾有家長著稚子勿上學，免增感染風險，以確保長子能如期應考DSE。

他又提到，疫情下不少港人離世，惟未能如願送別或會抱憾，呼籲在生者面對哀傷時可用「3T」應對，即「Talk、Tear、Time」（說話、眼淚、時間），以疏導鬱結情緒。



香港大學賽馬會防止自殺研究中心指，本港自殺個案由2月22日低位攀升，上月23日更一度超越最高級別的危機水平。（資料圖片/ 中心提供）

警戒線近日回落仍處高水平 期望風險指數令社會提高警覺

防止自殺研究中心研究中心今年2月下旬起透過分析傳媒報道，推算由每日平均有約1.8人自殺，一度上升到最高每日平均4.05人，比去年同期多出4成，最近回落至每日平均3.05人，仍屬較高水平。分析發現較多自殺人士是中年人或長者，部分中年人自殺與財政問題有關，長者自殺則和感染相關。葉兆輝期望，可透過分析結果，令社會提高警覺並及早干預。

疫下港人焦慮湧 有狗主擔心傳染愛犬不敢出街

防止自殺研究中心副總監廖廣申表示，疫情下港人焦慮情況湧現，曾有狗主擔心染疫後傳染至愛犬，因而不敢出街，「好多養寵物的人都有呢種無形恐懼」；亦有DSE考生家長著稚子勿上學，免感染風險，以確保長子能如期應考；另有長者憂中招拒予同住子女外出。他提到，很多港人在疫情下「諗太多」，形成焦慮情緒，即使是外出晨運、進出超市亦可免則免，終日惶恐在家，「恐懼到咁，可想而知平時嘅減壓生活完全無晒，負能量、憂慮累積，情況令人擔心。」

籲重開部份康文設施 葉兆輝：樣樣關當然無（傳播）風險 但其他風險增加

防止自殺研究中心總監葉兆輝則指，亦有不少長者出於對子女關心，著子女毋須前往探訪，但子女可嘗試取得平衡，在不增染疫風險下陪伴父母，包括已打針及事先作快速檢測，「或者未必去食嘢，大家去花園行下，大家行多一步。」葉兆輝又批評，現時社交距離措施過於嚴厲，部分長者習慣前往圖書館看報紙或到泳池游泳，惟場地關閉未能如常活動，「樣樣關當然無（傳播）風險，但其他風險增呀嘛」，認為港府可容許有限度開放。

多和身邊人講感受 互相支持

第五波疫情下逾7000人離世，廖廣申指，面對離別，在生者須獲關心及渠道表達情緒，惟受疫情所限，親人大多未能送別或如常辦理身後事，「窒礙咗哀傷，會多咗後遺症，例如自責。」他提出，可用3個「T」疏導情緒，包括「Talk」（說話），多和身邊人講感受及互相支持，適時大哭一場，即「Tear」（眼淚）亦有助減緩悲痛，另時間「Time」亦可幫助治癒。

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