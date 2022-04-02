梁振英指疫情顯露政府施政、房屋等問題　倡思考疫後重建

行政長官選舉提名期明日（3日）開始，政界流傳有機會參選的全國政協副主席、前特首梁振英，今日（2日）在電台訪問中表示，香港在疫情下顯露多項問題，又認為應該思考疫後重建。



梁振英在《新城電台》訪問中表示，疫情暴露了香港醫療衞生的問題，例如人手不足，又指本港醫療系統對中藥未夠重視。他又指政府施政和房屋問題亦影響疫情，包括部份港人居住環境太過擠迫，令他們容易互相傳染。

第五波疫情從高峰回落，梁振英認為香港應走在形勢之前，要思考疫後重建。

牽頭南沙開辦學校 料港人港企進駐當地

此外，梁振英早上亦參與了廣州南沙民心學校的視像簡介會。該校是由梁振英牽頭開辦，今年9月開學。他主張「學校高度自治」，又稱「內地沒有派任何人進入校董會」，又指該校與其他港人子弟學校不同。

該校位於廣州南沙，梁振英說當地正發展成「港式社區」，預計一兩年內落成配套設施，相信港企及港人會前往區內發展。