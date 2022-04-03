強制檢測｜增25幢　葵涌雍雅軒2座成唯一私樓　兩幢污水陽性上榜

本港疫情持續，食物及衞生局今日（3日）發出強制檢測公告，有25棟大廈上榜，當中23棟曾有患者到訪，兩棟污水樣本檢測呈陽性。上榜大廈逾半在新界區，分別有私人屋苑葵涌雍雅軒2座，居屋天水圍天盛苑盛亨閣及大埔寶雅苑家和閣。九龍區有黃大仙竹園北邨柏園樓，是該邨連續兩日有大廈上榜。



公告中指明，任何人士曾在3月21日至4月３日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周一（４日）至周二（5日）內進行核酸檢測。



今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。因應多宗陽性檢測個案，23棟涉及初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的大廈中，當中19幢公屋，另三幢居屋及一幢私人住宅。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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新界區有14棟強檢大廈，分別為私人屋苑葵涌雍雅軒 2 座，居屋屋苑天水圍天盛苑盛亨閣、大埔寶雅苑家和閣及將軍澳寶明苑寶柏閣，其餘公屋屋邨包括天水圍天悅邨悅貴樓、屯門友愛邨愛德樓、沙田博康邨博安樓、碩門邨健碩樓、馬鞍山利安邨利榮樓、大圍美田邨美致樓、秦石邨石晶樓、葵涌華荔邨賞荔樓、青衣長康邨康順樓、將軍澳景林邨景楠樓。

九龍區有七棟，分佈石硤尾白田邨昌田樓、秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓、黃大仙竹園北邨柏園樓、鑽石山鳳德邨碧鳳樓、牛池灣坪石邨黃石樓、觀塘順天邨天樂樓，及藍田廣田邨廣雅樓。港島區有兩棟，為筲箕灣耀東邨耀福樓及柴灣小西灣邨瑞喜樓。

彩園邨及啟晴邨兩廈污水呈陽性

兩棟涉及污水樣本檢測呈陽性的大廈，則為上水彩園邨彩湖樓，及九龍城啟晴邨賞晴樓。同樣任何人士曾在3月21日至4月3日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於未來兩日前往接受採樣檢測。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

