全民快測｜張竹君曾指康復者「陰轉陽」機會不大　今指病徵應測試

特首林鄭月娥昨日（2日）宣布啟動「全民快測」計劃，強烈呼籲全港市民於4月8至10日，一連三日、每日做快速檢測，並於24小時內呈報陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，快速檢測與核酸檢測不同，新冠康復者即使再做快速檢測，出現陰性轉陽性的機會不大。不過今日（3日）她改稱，如康復者出現病徵，就要進行快測，並上報當局以跟進其情況。



張竹君今日表示，如康復者出現病徵，仍要進行快測，並上報當局以調查其情況。

昨日被問到會否建議新冠康復者參與全民快速檢測，張竹君表示，快速檢測會在病毒量高的情況，顯示為陽性；而核酸檢測，則連病毒量低的人士都會顯示為陽性。她指，由於快速檢測與核酸檢測不同，康復者即使接受快速檢測，出現陰性轉陽性的「復陽」機會不大，核酸檢測才會驗出有病毒殘餘情況。

惟張竹君今日表示，康復者如之前染疫，並再出現病徵，都要進行快測，並上報當局以跟進其情況。

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