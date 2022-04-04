確診大廈︱疫廈數字減少176至7592幢　新上榜離島56幢佔最多

第五波疫情似逐漸緩和，昨日（3日）新增3,709宗確診，呈報確診數目跌破4,000宗。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有7,582幢大廈有人確診，較前日的7,758幢大廈減少176幢，但新上榜大廈有274幢。



元朗區仍屬「重災區」，共649幢大廈上榜；其次為深水埗區及沙田區，分別有604幢及593幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有274幢大廈，當中離島以56幢佔最多，包括悅濤軒、昇薈等，其次是東區，新增32幢大廈。另亦有特別類型樓宇，如消防局、變壓站等上榜。



▼4月4日上榜的部份確診大廈▼



元朗區649幢疫廈成18區之冠

最新確診名單的7,582幢大廈中，有649幢位於元朗區，為全港18區之首。當中不少為大型私人屋苑，包括錦綉花園、蝶翠峰，而新增大廈包括嘉湖山莊、俊宏軒、Wetland Seasons Park等。

其次為深水埗區及沙田區，分別有604幢及593幢大廈有人確診。深水埗區方面，曼克頓山、李鄭屋邨等仍然榜上有名。對比於昨天，元朗區、深水埗區及沙田區仍然是位於確診大廈頭3位，換言之該三區的疫情仍然嚴峻。沙田區由昨日的646幢減少至今天的593幢，雖然該區疫情放緩，但其他區仍有新廈上榜，如長沙灣邨及寶麗苑等。

▼4月4日確診大廈全名單▼



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離島56幢大廈新上榜

於昨日一共新上榜274幢疫廈，當中離島以56幢佔最多，包括悅濤軒、昇薈、東環、荔枝園。其次為東區，新增32幢大廈，包括太古城海天花園、金殿臺、安盛臺、城市花園商場。北區則佔35幢排第三，包括高爾夫．御苑、The Parkside、新都城等。

▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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消防局變壓站均有上榜

確診大廈種類方面，不乏公屋、私樓，亦有較特別種類樓宇上榜，新上榜的包括青松觀道政府宿舍、松齡(保德)護老中心、諾富特東薈城酒店、荔枝園、堅尼地城消防局、西摩道11號變壓站、薄扶林電站低座、蠔涌等。