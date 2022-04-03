確診大廈｜共7758幢美孚新邨近80座上榜　名人豪宅騰皇居有人爆疫

新冠病毒五波疫情持續緩和，惟每日確診數字仍然高企。衞生防護中心公布昨日（2日）確診大廈名單，共7,758幢大廈上榜，較前日（1日）增加889幢，其中以元朗區繼續冠絕18區，有649幢大廈上榜，其次為沙田及深水埗區，分別有646幢及627幢。



多個大型中產屋苑及豪宅相繼出現確診個案，其中美孚新邨最少涉近80座大廈，沙田第一城則有32幢大廈上榜，另不乏名人聚居的中半山騰皇居II亦有住戶染疫。



▼4月2日上榜的部份確診大廈▼



按日淨增889幢 元朗區最多疫廈

昨日新增4,475宗確診個案，確診者遍布全港18區。衞生防護中心最新公布確診大廈多達7,758幢，較前日的6869幢再多889幢。各區之中以元朗區最多大廈上榜，高達649幢，新增大廈包括翠巒、皇冠花園、溱柏10座、栢慧豪園等。

沙田第一城增一倍至32幢

沙田亦有646幢大廈出現確診者，位列18區第二，其中第一城由前日的15幢大廈，增至昨日的32幢大廈均有住戶染疫；好運中心亦增兩座、即合共四廈上榜，另火炭御龍山亦新增三座染疫。

▼4月2日確診大廈全名單▼



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美孚新邨合共125座上榜 部分屬重複

緊隨其後的深水埗區，共有627幢大廈在確診名單，同時亦屬於單日新增最多大廈地區之首，共錄得251幢新確診大廈，其中美孚新邨合共125座登記住宅上榜，比屋苑總座數99幢為多，但相信部分或屬於同一座數，經對比後估計最少亦有80座出現確診者，即較前日最少新增53座；南昌站豪宅匯璽亦再增一座，至合共三座列在榜單，另有不少單幢樓出現確診者。

確診大廈種類方面，不乏公屋、私樓，亦有超級豪宅上榜，包括中半山騰皇居II等，至於政府及紀律部隊宿舍方面，合共有44幢大廈在名單之中，新上榜包括深水埗懲教署已婚主任級職員宿舍、沙咀勞教中心職員宿舍I座、督察級警察宿舍A座等。