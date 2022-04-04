涉10.1黃大仙衝突　三男被判囚51至54個月　兩被告入勞教和教導所

2019年國慶當日，全港多個地方的示威活動演變成衝突，其中在黃大仙的衝突，有人以硬物及汽油彈等扔向警方，警方則發放催淚彈趕散。其中5名被捕男子，早前被裁定暴動及抗拒執行職責的警務人員共六罪成立。法官練錦鴻今(4日)在區域法院判刑時指，政府在案發前早已收回《逃犯條例》的修訂草案，示威者只是借題發揮，自挾心中高尚理想，為社會帶來恐懼不安。而示威亦令社會進一步分化，扼殺理性的討論空間。法官最終判其中三名被告監禁51個月至54個月，另外兩名較年輕的被告，則分別判勞教中心和教導所。



5名被告：郭小杰（30歲）、張啟昌（23歲）、何文謙（27歲）、溫梓霖（19歲）和麥浩偉（24歲），同被控一項暴動罪，以及各1項抗拒正在執行職責的警務人員罪。控罪指，他們於2019年10月1日在黃大仙龍翔道一帶，連同其他人參與暴動；並分別抗拒正在執行職責的警務人員罪高級警司2700、警長33625、警員17587、6729及17416。

指示威者借題發揮 出師無名

法官判刑時指，涉案暴動為時約兩小時，有逾千人參與。同時，案發地點為人口密集的商住地區，有商場和巴士總站等，龍翔道亦為九龍區主要通道。惟示威者設立路障，癱瘓交通，整個社區不能如常活動。此外，他們亦叫喊挑釁或港獨口號，組成防線和警員對峙，向警員掟磚和汽油彈，有警員因此受傷。法官形容，涉案暴動規模、時間不少，案發地點如戰場。而示威者使用的暴力不止針對警員和公用設施，所掟的汽油彈亦焚燒停泊的10多部電單車。

法官續指，案發時政府早已收回《逃犯條例》的修訂草案，示威者只是借題發揮，出師無名，自私自大，自挾心中高尚理想，為社會帶來恐懼不安，而社會的和諧和香港的國際形象，恐不能在短時間內修復。而示威令社會進一止分化，支持和反對示威的被歸類為「黃營」和「藍營」，無中間路線。他們口中爭取自由民主為一種專制，扼殺理性的討論空間。

法官強調年輕和沒有案底 不是任意妄為的理由

法官指被告年輕和沒有案底，但強調不是任意妄為的理由，每個人都要為自已的行為付出代價。

就次被告和第四被告的判刑，法官接納報告的建議，分別判兩人入勞教中心和教導所。至於另外三名被告，法官以判囚54個月為量刑起點，因首被告患有腎病，服刑會較辛苦，遂減刑3個月，其刑期為51個月，第三和第五被告則為54個月。

案件編號：DCCC 260/ 2020