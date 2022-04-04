疫情｜立法會委員會通過遺憾議案　羅致光願向院舍院友及員工道歉

第五波疫情肆虐以來，多間院舍出現爆發，長者死亡率高企，當中不少未有接種疫苗。勞工及福利局長羅致光今(4日)在立法會會議上稱，社署已去信安老院，澄清不會接受「非法定監護人」書面反對長者打針，又稱已動員所有能力惟仍難抵海潚式爆發的疫情，並稱倘需要向安老院舍院友及員工道歉，勞福局願意致歉。



此外，新思維狄志遠及工聯會鄧家彪，亦在立法會福利事務委員會討論院舍的抗疫工作中，提出「遺憾議案」及相關修正案，批評未能向院舍提供適切援助，亦獲得通過。



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不排除保留問責要求

「遺憾議案」是指當院舍面對病毒沉重打擊時，勞工及福利局及社會福利署並未即時提供適切的援助予相關院舍，故委員會對局方及署方的表現表示失望與遺憾。最終在無人反對、4票棄權下，會上通過動議。

提出動議的狄志遠認為，政府對院舍支援速度太慢，並錯過抗疫黃金期，故對事件感到遺憾，又稱不排除保留問責要求。

社署去信安老院澄清不接受「非法定監護人」反對長者打針

勞工及福利局長羅致光在會上透露，社署今日已去信安老院，澄清不會接受「非法定監護人」書面反對長者打針。他又指，安老院內至今有逾4成院友染疫，預料已接種疫苗及確診者，已佔了近9成半。

動員所有能力仍難抵海嘯式爆發

羅又說，勞福局及社署已經動員所有同事及能力應對，但仍然敵不過海嘯式的爆發，又稱倘需要向安老院舍院友及員工道歉，勞福局願意致歉。

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