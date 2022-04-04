袁國勇稱6至9個月內必現第六波　促院舍院友打針　有個案快隔離

第五波疫情下，全港九成多安老及殘疾院舍有爆發，逾半香港死亡個案居於院舍。社會福利署今早（4日）舉行網上研討會講解院舍感染控制措施，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在會上指，第六波疫情勢必在未來6至9個月出現，倡院舍院友及員工均要接種疫苗，當疫情開始要每日快測，一旦有院友確診要盡早隔離，若院內個案多則逆向隔離未受感染的院友。



未來六至九個月必現第六波

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在今早的研討會上指，第五波疫情至今，料已本港有150至400萬感染病例，當中逾半的死亡個案是院舍院友，並指院舍爆發跟院內接種率不夠有很大關係。他提到，防疫措施未來會放寬、康復者及疫苗接種人士的抗體水平會下降、新冠病毒或再變種，久守必失，料第六波疫情會在未來六至九個月出現。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，第六波疫情會在未來6至9個月出現。（資料圖片／羅君豪攝）

院友及員工要完全接種三至四劑疫苗

袁國勇認為要應對第六波，院舍院友及員工均要完全接種疫苗、即接種三至四劑疫苗。當疫情出現，他們要每日進行快測；當有院友出現症狀，即使未有確實檢測結果，亦需立即院內隔離。院舍職員可每四至八小時為確診者量度血氧飽和度，及早發現早期惡化。

盡快分隔確診者與未感染院友

院友確診後，醫管局社區老人評估小組或到診醫生會作評估，安排輕症者送往暫託中心，或將病情較重的院友送院。他表明，要盡快將確診者與未感染的院友分隔，若然院舍內個案多，可採取逆向隔離，送未感染的院友到別處隔離。袁國勇相信，透過這些措施，即使院舍出現個案，亦可減少重症及死亡。

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院舍通風開抽氣扇 勿開氣窗

港大微生物學系名譽臨床副教授龍振邦指，當院舍通風不足，若院內有人感染，他們產生的帶病毒氣霧，有機會飄浮到很遠；若然室內有密封到天花的隔板阻隔空氣流動，病毒更有機會積聚，增加其他院友染疫風險。

他續指，冷氣機只能供應少量鮮風，宜同時打開對流窗及風扇帶動氣流，院舍可以量度室內二氧化碳濃度，評估室內的通風程度。就疫情下多次出現的垂直傳播，龍振邦提醒院舍，注意室內風向要由乾淨吹向污糟，當廁所或廚房開啟抽氣扇時，不要開啟朝向天井的氣窗，以免令室內變成負壓環境，反而將室外或帶病毒的氣霧抽入室內。

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促院舍員工注意手部衞生

院舍通風只是防疫其中一環，單靠通風不等於能杜絕爆發。港大微生物學系榮譽教授鄭智聰提到，要阻止院舍內的接觸傳播，手部衞生很重要，院舍員工應在直接接觸院友前後、進行護理前、接觸血液或體液後、以及接觸完院友的周遭物品或設備後，均要以清潔雙手。

至於口罩方面，鄭智聰指KN95及KF94口罩算是較外科口罩高規格的口罩，正面阻隔病毒的功效與N95呼吸器相約，不過側面則或會有漏氣情況。而疫情下院舍人手不足變得嚴重，他建議員工可先為照顧未染疫的院友，其後再照顧確診者。

院友康復後一個月可接種疫苗

不少業界人士在會上追問院友康復後能否接種疫苗，以及想釐清復陽定義。袁國勇回應指，院友康復後一個月已可接種疫苗，若然院友從未接種，感染新冠可當已打第一針，其後接種的疫苗屬第二針。

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建議康復者90日內不要再做任何檢測

至於「復陽」、即檢測結果再度陽性，袁國勇指，一般康復者的抗體至少有用兩三個月，建議他們90日內不要再做任何檢測。他續指，「復陽」涉及三種情況，其一是康復者身上有無傳染性的殘餘病毒，其二是康復者抗體減少、遇上新的病毒株重新感染，其三則是一些免疫力低的人士，身上一直帶有病毒，甚或仍有傳染性。但第三種情況屬極少數，若然有亦會留在醫院，不會回院舍。

抗藥性金黃葡萄球菌院舍常見 社署推26星期除菌計劃

除了新冠病毒，抗藥性金黃葡萄球菌在院舍亦很常見。院友帶菌比率由2012年的21%，增至2020年48%，帶菌的院友會更容易有入侵性細菌感染，增加細菌入血及死亡風險。袁國勇亦提到，公立醫院每八宗抗藥性金黃葡萄球菌感染，有七宗是來自安老院。社署現時有為期26星期的除菌計劃，為院友提供消毒液及消毒軟膏，分別用來洗澡及搽在鼻內，減少抗藥性金黃葡萄球菌的病毒量。

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