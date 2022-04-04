保就業｜政黨倡放寬僱員及入息上限　失業率未低至3.9%計劃續延長

第五波疫情打擊本港經濟，港府早前宣布再次推出「保就業」計劃，補貼僱主支付僱員5月至7月的工資。惟有別於早兩輪「保就業」，當局在資助僱員人數、僱員入息等方面均設上限，亦有不少行業剔出計劃範圍。民建聯工商專業委員會今日（4日）召開記者會提出建議，包括要求當局取消申請僱員人數上限、將僱員入息上限放寬至5萬元等，並提出若計劃完結時，本港失業率若仍未回落至3.9%，計劃應自動延長。



▼疫情下的市況▼



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讓僱主以2021年平均僱員人數提交申請

新一輪的保就業與以往不同，會以該公司在上一輪保就業計劃時的資助僱員人數為上限。民建聯工商專業委員會主席及立法會議員周浩鼎指，收到不少公司反映，去年、即2021年有一段時間疫情平穩，他們有增聘人手，故僱員人數超出上次申請的資助僱員人數。周浩鼎認為，政府可讓僱主提交去年的平均僱員人數，甚或不用設立資助僱員人數上限。

建議放寬至月入五萬元均可獲補貼

另外，今次保就業亦設僱員入息上限，只為每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。該會委員及民建聯會計界立法會議員黃俊碩指，包括會計及律師在內的專業服務提供者，不少人的月薪均逾三萬元，建議當局將上限提高至五萬元。

為中小型物業管理及保安公司提供支援

今次計劃剔除的物業管理公司，該會委員及立法會議員黃英豪稱，過去兩星期收到中小型物業管理及保安公司的意見，指他們有近4成前線員工因自身或家人染疫無法上班，加上政府的社區隔離設施亦大量聘請保安，他們要以比原來薪金高4倍的價錢請替工，營運上有困難，希望當局可以看到他們的難處，為他們提供支援。

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倡以失業率為指標 自動延長保就業

該會發言人及立法會議員顔汶羽亦建議，應為保就業計劃自動延長設立指標，他提出，若計劃結束時，本港失業率仍未回落至3.9%，計劃應自動延長。另外，他促當局採取實名制，僱員以某員工名義申請資助，該些資助必須用在支付某員工的薪金。他亦提議，當局設立投訴機制處理僱員就保就業提出的投訴。

▼港府宣布重推保就業▼

