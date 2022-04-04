防疫服務包｜18區89個補發站曝光　周四起運作　民政處特派快測包

政府上周六（2日）開始，向全港18區市民派發「防疫服務包」，錯過接收相關物資的市民將於可於周四（7日）起一連七日補領。

民政事務局今晚（4日）深夜公布，將於全港18區設立共89個「補漏拾遺派發站」，全要遍布在各區體育館、社區中心和鄉事委員會等，大部分會由早上開到傍晚。

另外，為配合政策呼籲在周五（8日）起一連三日全民快速檢測，民政局亦會在相關街站提供快測包，讓有需要的市民領取。



▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼



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未有通知書者可即場登記領取

民政局深夜發稿指， 將於周四至下周三（13日）在全港18區開設共89個補漏拾遺派發站，主要位於各區的體育館、社區中心和鄉事委員會等，另有三間學校亦借出校舍作為街站，包括皇仁書院、軒尼詩道官立小學和長洲官立中學，大部分街站將會由早上至傍晚運作。

派遞防疫包的工作人員早前已向到訪不遇的住戶留下通知書，相關住戶可憑通知書到派發站領取服務包。其他市民如早前未能收到「防疫服務包」，可到區內相關的派發站作簡單登記後領取。

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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當局又指，為配合周五（8日）至下周日（10日）的全民自願快速測試，18區民政處將於周四、五兩日，在各派發站提供快速測試包，讓有需要的市民領取。政府呼籲市民在該三天每日進行檢測，並呈報陽性個案，以期盡早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈。

▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼

