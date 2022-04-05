清明節｜聶德權向8000多名新冠死者致哀　浩園拜祭殉職水警林婉儀

疫情至今8,262染疫離世，今日（5日）清明節，公務員事務局局長聶德權在社交媒體發文對離世市民表示深切哀悼，並向他們的家人致以慰問。他又稱，早前代表政府到「浩園」悼念，包括拜祭去年9月於反走私行動墮海身亡的水警總督察林婉儀。



向林婉儀、社署副署長林嘉泰及馬尼拉人質事件死者表哀思

聶德權於Facebook發文表示，在清明節前夕，代表政府到「浩園」悼念因公殉職的公務員，表達哀思，並向2010年馬尼拉人質事件中喪生的逝者獻花致意。他續稱，分別到水警總督察林婉儀及社署副署長林嘉泰的墓前拜祭，形容「二人盡忠職守，不遺餘力服務社會，我向他們致以崇高敬意」。

林婉儀與同僚去年9月到沙洲展開反走私行動，期間發現走私快艇並展開追逐，在超出香港海域後，被走私快艇以高速撞翻，墮海失蹤，最終證實離世，終年37歲。林嘉泰則於去年初在辦公室內中風昏迷，留醫11日後不治，終年59歲，事後多名高官，包括特首林鄭月娥致哀；社福界亦對其離世婉惜，形容為「沒有敵人的社署副署長」。

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聶德權向死者家人致以摯誠慰問 願疫情盡快過去

另外，疫情爆發兩年多以來，本港至今有8,262名市民離世，聶德權表示深切哀悼，向他們的家人致以摯誠慰問，希望疫情盡快過去，市民生活復常。