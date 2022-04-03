清明節｜限聚掃墓人流疏　一家人分開拜：人數變　思念先人情未變

疫情下第三個清明節前周日（3日），前往柴灣華人永遠墳場和歌連臣角火葬場的專線小巴站，人流較往年疏落，現場警員指人數至少少了一半。有市民指限聚令使家人不能團聚一起祭拜祖先，只能分開行事，感到可惜。



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清明節的意義本應是追思祭祖，向先人展現家人團結一致、生活幸福安好，並藉此尋求庇佑。第五波疫情爆發，形勢未穩，二人限聚令下的清明節讓前往墳場和火葬場的小巴站更見冷清。

市民嘆限聚令先人無法看見親人共聚一堂

前往拜山的鄭先生因限聚令他未能與家人團圓共聚，他表示，「好可惜，唔可以同兄姊妹一齊嚟，得兩個人。他感慨，以往家人因工作無暇抽身拜祭，今年難得有時間卻受限聚令影響，只能分開上山。他自己只買了傳統的紙紥用品，並沒有特別買任何防疫相關的祭品，家人堅持買先人生前喜歡吃的祭品，如燒雞、燒豬和水果糖。

四人同行要分開行事 市民：以往十個人一齊拜

四人同行前往拜祭的黎小姐指，因為二人限聚令，她跟家人要分開行事，「以往十個人一齊拜」。人數雖有變，對親人的思念卻未變，即使疫情嚴重，加上限聚令，她表示依然會堅持與親友一起上山掃墓，這個習慣由2020年疫情蔓延至今從未間斷。

人流少卻指示亂 等小巴最少須一小時

今早在柴灣近地鐵站的小巴站，前往掃墓的人較往常少，但人龍仍繞了大概「7個彎」近，現場警員表示至少要排一小時。

新巴前往墳場的專線巴士388及389號線於清明節期間暫停服務，有市民批評現場指示不足，不知道沒有巴士服務之餘，也令他混淆了兩條小巴路線，白白苦等了一小時。排錯隊的陳伯說：「今年比較混亂，以前一架巴士就上到去。」

今年清明比去年人更少 有商戶賣防疫紙紥品謀出路

三人同行上山掃墓的鍾先生稱，今年人流較上年少了一半，「上年都唔係好多人，今年仲少啲。」他表示，受疫情影響，加上二人限聚令不便聚集，上山拜祭的人流減少，有見商家為「噱頭」出售防疫物資的紙紥品，也只是「謀一條出路」。