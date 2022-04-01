清明節｜食環署籲避免周六、日及正日掃墓　建議清明節後拜祭

本港新冠肺炎疫情持續。食物環境衞生署今日（1日）呼籲掃墓人士，應避免在本周六及周日（2日及3日），以及清明節當日（5日）人多擠迫的高峰期掃墓。該署指，市民可考慮在清明節過後疫情較緩和的日子前往拜祭，以減少人潮聚集。

此外，為紓緩市民對火化服務的迫切需求，食環署轄下和合石火葬場兩個新建成的火化爐將提早於4月7日起投入服務，現已接受預約火化申請。



▼2021年清明節市民上山祭祖▼



食環署提醒掃墓人士，必須遵守各項防疫規例的規定，包括不得於墳場、骨灰安置所及紀念花園進行多於二人的群組聚集活動，不過共住的同一戶人除外，並須於公眾地方佩戴口罩。該署又指，已設立「無盡思念」網站及流動應用程式，供市民隨時隨地網上追思悼念逝去的摯愛親友。

另外，該署表示，早前已將每日可供預約的火化時段大幅增加至約300節，以應付近日急增的火化服務需求。和合石火葬場新建成的7號及8號火化爐亦將提早於4月7日起投入服務，每日合共可額外提供22節火化時段。

而食環署轄下所有火葬場會於清明節當日繼續提供火葬服務，屆時將有靈車、送殯行列車輛及送殯人士前往火葬場一帶辦理先人身後事。該署提醒市民應留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通及運輸措施，並強調除靈車、殯葬商的車輛、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼

