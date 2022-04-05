Red Lobster美國龍蝦餐廳結業　業界：晚市禁堂食期間500食肆執笠

美國龍蝦主題餐廳Red Lobster，自2019年進駐香港銅鑼灣，一直提供多款海鮮、牛扒等西餐。昨日（4日）在其Facebook專頁上宣布，「三年黎（嚟）Red Lobster一直努力為香港服務提供海鮮美食，很可惜地我地（哋）決定結束營業。」不少顧客留言表示不捨，稱每當想吃龍蝦，必然到Red Lobster，香港分店都可保持原有美國餐廳的水準



香港餐飲業協會會長黃家和，自1月晚市禁堂食開始，有約3,500間餐廳暫停營業，期間不少員工感染，無法運作「白交租」。直到3月，有500間不同連鎖集團及小型食肆已永久結業。



（Red Lobster Facebook專頁截圖）

3年前進駐銅鑼灣 可電郵安排禮券退款

美國過江龍Red Lobster自2019年進駐香港銅鑼灣Fashion Walk，香港分店提供超過60款海鮮、牛扒、意粉等西餐。昨日（4日）在其Facebook專頁上宣布，「三年黎（嚟）Red Lobster一直努力為香港服務提供海鮮美食，很可惜地我地（哋）決定結束營業。」如顧客持有有效禮券，可以電郵安排退款。

網民留言願望成空：一直期待晚市恢復堂食再光顧

Red Lobster在其Facebook專頁上留言寫道，正式在4月3日完成最後一日營業。不少留言表示十分不捨得，有人稱每當想吃龍蝦時，都必然首選Red Lobster；亦有留言表示香港分店都依然保持在美國時吃過的水準；亦有顧客表示一直期待在晚市恢復堂食後可再次光顧等，可是已等不到4月21日解禁。

黃家和：1月以來約3500間餐廳一度暫停營業

香港餐飲業協會會長黃家和，自1月7日晚市禁堂食開始，期間又有不少員工感染，連午市都需暫停，無奈「白交租」，有約3,500間餐廳暫停營業。直到3月，有500間已永久結業，包括大型連鎖集團、小食肆。

香港餐飲業協會會長黃家和。（資料圖片、龔嘉盛攝）

黃續說，直到政府3月18日公布新措施後，部分餐廳陸續重開，大概500間，但在未有晚市堂食情況，營運依然困難，第六輪援助金未足以支持到營運。他相信在4月21日措施放緩及消費券的幫助下，未來有機會慢慢好轉，亦有餐廳派現金券，吸引市民在措施放寬後再度光顧。

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