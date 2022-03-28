【中文大學/Canteen/檸檬批】在中大經營多年的Med Can有傳將在6月底結業，未知去向如何，消息令一眾學生都很傷心，有IG Foodie就在網上尋人，希望找到一位數年前發文寫過Med Can吃飯秘笈的網友，吃個最後的畢業飯，事件引起不少中大人及校生討論。



Med Can / CUHK Secrets圖片

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根據中大學生報報導，校內的李卓敏基本醫學大樓小食店（Med Can）合約會在6月30日到期，據指餐廳暫時未有續約打算，變相結業在即。Med Can出產過不少名物，例如連校外訪客都專程來吃的檸檬批，不過很多學生都最懷念其人情味，包括讓沒帶錢學生賒數的落單姐姐，以及如何令廚房躁底阿叔心情好，甚至主動在兩餸飯加餸。

Med Can檸檬批 / 網上圖片

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FB專頁「CUHK Secrets」一篇發佈於2015年的投稿被翻出，樓主列出12點在Med Can吃飯的生存秘笈，包括落單、取餐及回收托盤等，更指自己是「Major in Med Can」，熟悉到似是主修科一樣。

Med Can生存秘笈 / CUHK Secrets截圖

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事件引來一名中大出身的IG Foodie出Post，表示希望找到這篇文章的主人：「恭喜你終於喺med can榮譽畢業！成為中大第一個（最後一個）major in med can嘅學生，我哋有嘢想搵你！」

有IG Foodie出Post希望找到文章主人 / IG @girlsfoodies

該名IG Foodie亦希望中大人可幫手share帖文尋人，「最多請你食最後一次Med Can，同印埋Med Can畢業證書畀你，雖然知機會好緲（渺）茫，如果你識得/你就係出呢篇文嘅主人，請你速速PM我，唔知有冇奇蹟呢？」希望事主可以盡快看到尋人帖文吧！

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