網民嚴選8大已結業餐廳令人懷念！哈迪斯必上榜、呢間劣食最出名

【集體回憶】你心目中有一間非常懷念、而且無論如何都想再吃一次的餐廳嗎？近日，有網民發文討論那些令人懷念的結業餐廳，更有不少網民留言回憶起自己的心水餐廳！除了多年來經常被人提及的的哈迪斯，亦有壽司店、主題餐廳等，其中一間最令人懷念的竟然是中伏回憶！記者整合8大令人懷念的已結業餐廳，即睇有邊間你都食過！

網民嚴選8大令人懷念的已結業餐廳！哈迪斯必上榜/呢間被稱打大佬

近日，有連登討論區網民發起「有邊間已結業食肆令你好懷念？」討論，引來大量網民回憶自己的心水餐廳，包括哈迪斯、Wendy's、熱帶雨林餐廳等。記者整合網民的意見，列出8大令人懷念的結業餐廳，即睇你食過幾多間！

令人懷念的已結業餐廳【1】哈迪斯

提到最懷念、無論如何都想再去一次的餐廳，哈迪斯一定榜上有名！這間來自美國的連鎖快餐店，自1991年登陸香港後一直人氣高企，是不少香港人的童年回憶！可惜由於租金及經營權問題，香港哈迪斯已在2006年撒出香港，至今仍然有不少人覺得非常遺憾。

（圖片來源：維基百科）

不少網民都表示好懷念哈迪斯的食物，如芝士漢堡、薯圈、西部牛仔飯、蘑菇飯、提子可樂等，全部都非常受歡迎！更有人憶起小時候最期待的事，就是爸爸媽媽帶自己去哈迪斯：「我仲留起咗個哈迪斯紙袋到而家」！

令人懷念的已結業餐廳【2】Wendy's

與哈迪斯一樣，年輕的朋友可能未必在香港去吃過Wendy's，但或許對招牌上的「紅髮孖辮妹」有印象！Wendy's在80年代來到香港，僅經營3年後結業，雖然曾在1991年改名捲土重來，但在2000年終決定撒出香港。

（圖片來源：Wendy's）

Wendy's最受歡迎的就是方形漢堡包和原個焗薯，更可以拿著白色小膠杯「任唧蕃茄汁」，相信是不少人的童年回憶！日後如果想再去Wendy's，或許要留待「開關」後去日本旅行時才有機會了！

令人懷念的已結業餐廳【3】一壽司

一壽司是香港早期已經出現的「人龍店」之一，主打半價宵夜時段「黑夜壽司」而聞名。一壽司位於鬧市的兩間分店，以往每晚都會吸引不少人慕名排隊，更有網民表示是學生時代拍拖必去的餐廳；也有網民表示一壽司好抵食，而且質素也相當不錯，得知結業時感到十分可惜。

令人懷念的已結業餐廳【4】香港仔謝記魚蛋

香港仔謝記魚蛋又叫「山窿謝記魚蛋」，是一間近70年的老字號。自1946年開始，在香港仔一條狹窄後巷擺檔，由於客人光顧時就像走進山洞，故又被稱為「山窿謝記」。後來店舖曾搬到香港仔大街，後來因人手及成本問題，最終於2012年結業。

不少網民表示，謝記魚蛋的自家製炸魚蛋及魚片，每日以至少三種魚肉打漿而成，非常好吃，更會為了買魚蛋和魚片而專程前往香港仔。

令人懷念的已結業餐廳【5】馬里奧餐廳

主打意大利菜的馬里奧餐廳，當年憑著廣告中的一句「Mama Mia」以及《國產凌凌漆》中的動作場面，令香港人留下深刻印象！雖然餐廳早已結業，不過餐廳推出的酥皮海皇湯、海鮮炒飯、動物Pizza等都是網民心中的經典。

令人懷念的已結業餐廳【6】Jimmy's Kitchen

Jimmy's Kitchen主打英國菜，是一間有超過90年歷史的老字號，餐廳環境極具英式古典氣派，牆上掛滿歷史相片，保留香港昔日的殖民色彩。有網民回憶起當時與家人到餐廳用餐的點滴：「細個阿哥出糧帶我去食，啲老侍應又好好人」，又表示很懷念餐廳的酥皮洋蔥湯！

餐廳雖然在2020年結業，不過負責人曾透露希望可以重新出發，期望日後仍有機會再次品嘗到餐廳的招牌菜！

令人懷念的已結業餐廳【7】熱帶雨林餐廳

熱帶雨林餐廳，顧名思義就是以熱帶雨林為主題的美式連鎖餐廳。餐廳內擺放了不同野生動物的裝飾，曾在城中掀起一陣熱潮！雖然餐廳早於2003年結業，但不少人都對它留有非常深刻的印象，有網民更稱小時候曾被裡面的鱷魚嚇倒！現在想再到熱帶雨林餐廳用餐，就要去美國、英國、加拿大、日本、法國等地的分店了。

令人懷念的已結業餐廳【8】明將壽司

最後上榜的明將壽司向來以「劣食」而聞名。而明將壽司上榜的原因，原來是有不少網民表示好懷念以往一班朋友齊齊去中伏的日子！

（圖片來源：維基百科）

明將壽司之所以成為共同回憶，全因餐廳在經營後期，開始將各式各樣的食物融入日式壽司中，包括可樂糖、鹹魚、啫喱、梅菜扣肉、紅豆等，可以說是創意滿分，成功吸引不少人結伴去「挑戰」，有網民指十分懷念和朋友打賭輸了就要吃明將壽司的回憶！全盛時期的明將壽司有十多間分店，在味道「崩壞」前，因壽司價錢相宜而頗受歡迎。