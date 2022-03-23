蘭桂坊三成食肆停業　業界料逾一成將結業　對酒吧未能重開感失望

政府近日宣布復常路線圖，食肆措施可於4月21日起放寬，不過酒吧維持關閉，直至下一階段。蘭桂坊協會總監張素媚今早（23日）於港台節目表示，酒吧業界對此感到失望，但現時至少有明確的重開路線圖，較過往情況好，希望政府能真正落實。

她又指，現時蘭桂坊內的食肆午市只有兩三檯客人，有三成暫停營業，估計有一成會結業。



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本港酒吧今年暫只有6天准營業

張素媚今早於港台節目《千禧年代》表示，酒吧從1月7日起關閉，今年至今只營業了6天，對於未能4月重啟感到失望，過往疫情下一直如在「黑暗隧道」般，未有明確路向規劃。她說，今次港府至少提供明確的放寬防疫措施路線圖，酒吧將可重開，認為較過往情況好，「有得開點都好過無得開」。

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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張素媚︰估計蘭桂坊有逾一成食肆會結業

除了酒吧，蘭桂坊亦有食肆，張素媚表示，整個行業都在谷底苦撐，山窮水盡，即使食肆可營業，但區內及附近的辦公室都實施在家工作，午市只有兩三檯客人，情況不樂觀，有三成食肆已停業，估計有逾一成最終結業。

政府將推出新一輪保就業計劃，但未涵蓋薪金3萬元以上的員工。張素媚表示，業界過去兩年都在「吊鹽水」，行內部份有經驗的管理人員，薪金逾3萬元，希望同樣可獲得補助。

蘭桂坊協會總監張素媚（右二）（資料圖片／盧翊銘攝）

建造商會︰業內三成工人染疫或隔離而缺勤

除了餐飲業，建造業同樣受疫情影響。香港建造商會會長林健榮於同樣節目表示，業內有三成工人染疫或隔離而缺勤，再加上材料未運抵香港，生產力跌一半，但工程必須繼續做，延誤可能會罰款，即使對方體諒豁免有關罰款，但仍有大量恆常開支未獲補償。

林健榮表示，當局將建造業剔除於保就業計劃，行業其實屬重災區，假如大公司不支倒閉，會影響行業現金流，出現骨牌效應，承建商將未能收回成本，損失慘重，甚至有結業危機，希望可納入保就業計劃。