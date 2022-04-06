消費券｜去年下半年共8.4萬人報失八達通　未用金額轉移至新卡

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，財庫局回應《香港01》指，目前已有10.3萬人成功更新帳戶，當中絕大部份與八達通遺失相關。



去年7月開始登記，至8月開始領取，到12月消費券派發期間，財庫局數據顯示，期間每月平均有1.4萬宗報失八達通個案，即六個月共有8.4萬人報失。



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10.3萬人成功更新消費券帳戶 大部份涉退回或遺失八達通

電子消費券派發在即，財庫局表示，已有約10.3萬人已成功更新帳戶，當中有約8,000宗於3月25日後申請。絕大部份更新申請，涉及已退回及遺失八達通卡。

局方又指，去年7月至12月期間，收到的八達通卡遺失及失效的申請，平均每月約有1.4萬宗。申請成功後，舊八達通卡內的「合資格消費」紀錄，已轉移至新登記的八達通卡，以便登記人領取餘下的消費券。

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每53人有1人遺失消費券登記八達通

至於如何發還消費券的餘額，局方表示八達通公司按現行處理遺失的方式，將舊卡未使用的金額，包括已領取的消費券，經核實記錄後，轉移至新登記的八達通卡。但當局並未回應如何退回餘額，僅指有關安排由八達通卡公司直接處理。

去年的消費券計劃，有約七成市民登記八達通，若按成功申請的630萬人計算，即有約441萬人以八達通取券。惟根據上述的數據，7至12月期間，每月平均1.4萬宗遺失個案，即6個月共有8.4萬人報失。換言之，每53名登記八達通取券的市民，便有一人遺失八達通。

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個人八達通遺失後可獲補發新卡

．若不記名八達通卡遺失，可先向八達通公司報失，並透過政府的指定網站，更改消費券計劃登記紀錄，再以另外的八達卡領取新一輪消費券。



．若遺失個人八達通卡，同樣向八達通公司報失，並要求補發新卡。八達通則會安排更改消費券登記紀錄，讓登記人以新卡領取消費券。



．若遺失銀行聯營八達通卡，則向發卡機構或銀行報失，並透過政府的指定網站，更改消費券登記紀錄，再以另外的八達通卡領取新一輪消費券。



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