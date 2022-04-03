消費券｜4月7日向630萬市民派發5000元　八達通須分兩次領取

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府早前公布，繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元。直至今日（3日），財政司司長陳茂波宣布，首期消費券將於4月7日派發。儲值支付工具帳戶已失效，卻仍未更新登記的合資格市民，仍然可透過郵寄或電話的方式更新申請。



▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼



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財政司司長陳茂波今日表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民，發放新一輪首期電子消費券。已成功登記去年消費券計劃的市民，均於當日將陸續收到手機短訊或應用程式的通知。

以AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將於當天收到一張有效期至10月31日、金額為5,000元的消費券。

八達通卡先收首期4000元 餘額待用滿4000才發放

至於八達通的消費券將分為兩次發放，市民於4月7日起，可拍卡收取首期4,000元的消費券，地點包括︰公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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八達通用戶最遲10月底合資格消費滿4000元

惟現時八達通卡的儲值限額為3,000元，即首輪4,000元消費券會有1,000元餘額「未到手」，可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降，再拍卡領取。換言之，首4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。

安排方面與去年相同，市民使用八達通卡於本地消費時，屬消費券適用範圍，將被自動計入「合資格消費」總額。市民只須在5月至10月期間，「合資格消費」滿4,000元，便可在下一個月的16日，獲發尾期1,000元消費券。

換言之，倘若「合資格消費」在5月底或之前達到4,000元，市民最快可在6月16日收到尾期的。最遲須在10月底前符合條件，即11月16日收到尾期1,000元的消費券。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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政府呼籲無須急於外出消費

政府提醒市民，由於疫情仍然嚴峻，消費時務必嚴格遵守防疫措施。消費券的使用期長達7個月，有效期至10月31日，因此呼籲大家無須急於外出消費。而透過八達通收取消費券的市民，無須急於在發放首幾天到上述地點領取，亦可盡量使用八達通手機App拍卡領取消費券。

政府亦特別提醒以八達通收取消費券的市民，須小心保存其八達通卡，避免因遺失而引致不便或損失。

陳茂波亦於網誌上表示，期望消費券於疫情下，能發揮紓緩壓力和穩定信心的作用。為了向市民提供更大彈性，消費券使用期限約7個月，「即每天大約用20多元便肯定能在限期前用完。」

帳戶失效仍可郵寄或電話更新

去年成功登記消費券計劃、但有關儲值支付工具帳戶已失效，卻仍未更新登記的合資格市民，仍然可透過以下渠道遞交更新申請，但必須是以相同的儲值支付工具，再建立新帳戶登記以領取消費券。由於處理需時，該批市民收取消費券的日期，為4月7日之後，具體情況另行通知。

1）從消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，無須貼上郵票。

2）使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」、同時需要更改，可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

四個儲值支付平台的熱線電話︰

．八達通：2969 5500

．AlipayHK：2245 3201

．Tap & Go：2888 0000

．WeChat Pay HK：3929 1666

