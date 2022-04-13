過去一個週末，大家有沒有響應政府呼籲做快速抗原測試？近日疫情稍為緩和，感覺整個社會的氣氛已經沒有之前那麼緊張，希望大家不要輕易鬆懈，繼續做好防疫措施。由去年底開始迎戰第五波新冠疫情，轉眼至今已經三個多月。疫情最嚴峻的時候，確診病人幾何級數上升，為香港公共醫療系統帶來前所未有的挑戰，也許我們今次面對的困難，也正好反映了整個香港社會面臨的考驗。

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



過去香港建立出一套令人引以為傲的醫療服務系統。但在前所未見的病毒面前，不論是制定政策者、醫護人員甚至是市民，都要尋找應對的方法。摸索前路並不容易，如果我們不考慮香港的民情及文化，盲目將別人有效的一套全盤應用在香港的醫療系統上，可能會徒勞無功，甚至適得其反。相反，如果我們對所有新方法，不深究其好壞就全盤排斥，又可能會抹殺了解決問題的機會。

以今次抗疫為例，我們獲得內地專家及內地援港醫療隊的大力支援，在接收和治療病人方面都引入了新元素，例如增設定點醫院，以分層分流的方式減死亡、減重症和減感染。另外，香港亦引進了更多的接收病人的設施，例如暫託中心和社區隔離設施，以及引入更多治療病人的方案，例如安排更多中醫住院和門診服務，照顧新冠病人和康復者，這些新元素都是汲取了不同地方抗疫經驗所得出的方案，亦是抗擊第五波疫情的關鍵。

對病人來說，就是多一個選擇，我們知道很多病人的反應都十分正面。至於一些內地行之有效的措施，例如醫護人員「閉環式」管理，我們便很難搬字過紙，照單全收，惟有靈活應變，採取每天上班前做快速抗原測試，以另一種形式保護病人。

有說「有危便有機」，希望香港各界持份者好好把握當下疫情漸漸緩和及國家支援的契機，研究今波疫情的發展，並汲取其他地方的經驗，取長補短，同時要仔細考慮本港的人口結構、民情、文化等，為香港量身定制一個切實可行的抗疫路向，務求為疫情反彈或第六波疫情做好準備。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

