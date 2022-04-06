出行人次回彈12%至540萬　病毒繁殖率升　林鄭：唔係放鬆既時候

近日確診數字回落至單日3000宗左右，但特首林鄭月娥今（6日）於抗疫記者會總結3月21日至今疫情走勢時稱，病毒即時繁殖率及運房局提供的公共交通出行實據均見增長，後者由上月下旬480萬人次增至本月1日已逾540萬人次，且未計及昨日的清明節公眾假期，重申現時非可完全放鬆時刻，呼籲市民緊遵社交距離措施。



林鄭又表示，確診個案個案由半個月前的1.4萬多宗，降至昨日3254宗，是「好嘅趨勢」，且因污水監測呈陽性須進行的圍封強檢行動，以及社區檢測中心核酸檢測，其陽性比率持續下降，另公立醫院入院病人篩查呈陽性個案亦顯著減少。



▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼



+ 4

確診回落是好趨勢 惟不能掉以輕心 林鄭：第五波前每日最多150宗

她提到，半個月前即3月21日錄得1.4萬多宗確診個案，隨後持續下降至昨日3254宗，且快測及核酸檢測陽性數字接近，她形容是「好嘅趨勢」。她續說，香港第五波疫情前，確診最高紀錄單日少於150宗，對現時數字出現下降感安心，惟在兩年多抗疫以來，以絕對數字而言屬係相當高水平，「唔能夠掉以輕心。」

污水監測兩天幾何平均值跌四分三

本港各區污水監測點亦有變化，她指，有關數值顯示每半公升污水內所含病毒量，整體情況兩天幾何平均值，由半個月前45萬多，一直持續下降至昨日11萬多，下跌3/4。港府亦於污水呈陽性嚴重地點進行強檢行動，林鄭月娥指，每個圍封檢測行動覓得的初步陽性個案持續下降，由半個月前掀出的5.5%陽性比率，及至前日即4月4日錄得約0.45%，即行動每日只識別出八位初步陽性居民。

社區檢測中心核酸檢測陽性比率降至2.42%

至於社區檢測中心核酸檢測方面，她表示，半個月前重啓強制檢測，每日進行逾八萬檢測量，檢測呈陽性比率則由半個月前的7.35%，降至最新的2.42%。公立醫院亦會對入院病人進行新冠病毒篩查，檢測呈陽性的非新冠入院病人由半個月前的53人，降至昨日的四位，她續說，若有確診病人流入公院病房，會帶來困難，周邊或同房病人會成為緊密接觸者，曾照顧相關病人的醫護裝備倘稍有差池，亦不能倖免，會令醫院人手調配出現困難。

港大公共衛生學院透過快速檢測進行的「每日的新冠病毒感染時點患病率」監察，亦具參考價值。林鄭月娥表示，分析可顯示當刻患病率，由半個月前的1.82%下降至昨日的0.31%，即推算每1000人中有三個市民感染。她特別提到，相關百分比曾現波動，有高有低。

3月29日的有效繁殖率顯示為0.6129，有微增趨勢。(港大公共衛生學院網頁截圖)

有效繁殖率正呈上升趨勢 憂市面人流重現增加傳播率

至於有效繁殖率方面，則可反映一人感染後傳予多少人，她指第五波高峰曾高達五至六，3月21日曾低至0.3829%，惟最新顯示降至3月29日的0.6129，她提到，有關數據有濟後情況，惟正呈上升趨勢，令人憂慮市面人流重現，增加傳播率。

港鐵、專營巴士、電車及渡輪出行人次10日間升一成二

她又指，運房局實據顯示，乘搭港鐵、專營巴士、電車，及六大主要離島渡輪出行人數由3月21日的480萬人次，及至4月1日已逾540萬人次，「仲未計及岩岩嘅公眾假期，連同有效繁殖率都係值得關注，代表並唔係可完全放鬆嘅時候」，她呼籲市民須遵守社交距離措施。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼

