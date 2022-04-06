中學外籍英語教師離職率創五年新高　楊潤雄：與香港檢疫措施無關

政府在公營中小學實施「英語教師計劃」，向每間學校提供一名以英語為母語的教師教席。教育局數字顯示，2020/21年度中學「英語教師」離職率達到13%，為過去五年新高。教育局強調「英語教師」留任率和離職率大致穩定，現階段未見供求失衡問題，又強調「英語教師」離任和就任與本港強制檢疫措施有關的說法，並無實質理據。



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上年度中學「英語教師」離職率13% 小學11%

教育局局長楊潤雄今日（6日）書面回覆立法會議員田北辰查詢，披露上年度「英語教師」離職率，其中小學為11%、中學為13%，中學離職率是近五年來新高，比2019/20年的9%再增4個百分點。

政府在公營中小學實施「英語教師計劃」，向每間學校提供以英語為母語的教師教席。（資料圖片）

楊潤雄稱未見供求失衡 酌請批退休延任

楊潤雄表示，按數據可見，「英語教師」的留任率和離職率大致穩定，現階段未見有供求失衡的問題，又強調「英語教師」計劃下，除了基本薪金外，合資格的同時可獲提供不同的附帶薪酬福利，包括特別津貼、旅費和行李津貼、醫療津貼、約滿酬金、現金留任獎勵等，有關的薪酬福利具相當吸引力，能夠鼓勵留任。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

他續稱，局方會酌情批准已屆退休年齡的「英語教師」延任，以及容許聘用臨時「英語教師」以填補相關空缺，並會繼續密切與學校聯絡。

離任原因眾多，包括退休、與家人團聚及到其他國家任職

被問到本港防疫政策會否令「英語教師」離職或不願到港，他指「英語教師」離任原因眾多，包括退休、與家人團聚、到其他國家任職或生活等；而「英語教師」是否來港任教的決定，應基於其不同的個人考慮。

楊又指出，擬來港的教師將成為香港社會一員，相信他們樂於配合抵港時的強制檢疫，重申該些教師離任或是否到港任教的決定歸因於本地的強制檢疫措施，是無實質的理據。過去兩年相關招聘工作雖受疫情影響，但仍有足夠「英語教師」填補空缺，相關隊伍亦維持穩定，局方預期本學年仍可招聘到足夠的「英語教師」。

續檢視「英語教師」計劃推行情況

教育局補充，小學「英語教師」工作調配指引已作出修訂，而中學「英語教師」工作調配指引的修訂也接近完成階段。根據年度問卷調查，中小學普遍對已提升的支援服務感到滿意，局方會持續透過不同渠道如訪校、視學、專業發展課程、問卷等，檢視「英語教師」計劃的推行情況。

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