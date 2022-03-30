DSE｜校長斥考生試前主動染疫論自私愚蠢　教育局將公布終極安排

DSE中學文憑試將於4月22日開考，但目前每日新增確診個案仍逾7,000宗。教育局昨日（29日）表示，與考試及評核局會繼續密切留意疫情發展，並諮詢衞生專家意見，將於4月初公布是否如期開考。



對於學界近期廣傳考生在開考前主動染疫，以免考試期間中招而無法應考。新界校長會日前與考評局秘書長魏向東教授對話時，有校長批評主動染疫論「好自私自愚蠢」，有中招教師提到患病期間「一日瞓十幾個鐘」，明言若考生中招，根本無法溫書爭取好成績。魏向東呼籲未康復考生居家隔離期間，切勿帶病闖試場，一經發現，最嚴重會被取消全部成績。



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教育局：視乎未來幾星期疫情公布復課安排

教育局表示，政府早前已經宣布全港學校可以按原定計劃，在復活節假期後、即最早4月19日復課。按目前計劃，先行分階段恢復面授課堂的將會是小學、國際學校和幼稚園，而中學則須等待文憑考試核心科目完畢後，才分階段恢復面授課堂。

目前每日確診人數仍屬高水平，發言人表示，局方正與教育界保持溝通，會視乎未來幾星期疫情的發展及相關情況，作出最終公布。

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教育局重申，面對嚴峻的第五波疫情，接種疫苗是最有效的防禦方法，可以減低重症及死亡風險，學生群體的整體接種率越高，必定能締造更有利的條件及早恢復面授課堂，以及更多和更長時間的學習和校内活動。局方強烈呼籲家長及學校把握時間，盡快安排學生在假期内接種疫苗，打齊第一針和第二針，以保護個人及社區健康，並為恢復面授課堂做好準備。

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研設立特別考場安置受疫情影DSE考生

教育局正與考評局繼續密切留意疫情發展對文憑試影響，並諮詢衞生專家意見，以決定能否如期在4月22日開考，會在4月初作出公布。發言人表示，在現時疫情稍為緩和情況下，教育局和考評局亦正聯同學界及衞生專家，探討為受疫情影響的考生設立特別考場的可行性，但前提是有關安排不能成為社區防疫的漏洞。

對於教聯會的調查顯示不少教師認為應為受疫情影響的考生設立特別考場，教育局歡迎表達正面意見，畢竟設立特別考場亦需要老師擔任有關監考人員，有賴他們參與及支持。

校長：主動染疫康復後仲有能力準備應試？

新界校長會日前與考評局秘書長魏向東網上對話，焦點之一是坊間廣傳考生揚言要在開考前主動染疫，以免在考試期間中招而無考試。一名校長指出，每名患者的病情不同，正如報道指有人出現不同後遺症，如氣管敏感、疲累、呼吸急促、出現「腦霧」、記憶力變差、失去味覺臭覺、胸痛，「考生要諗喺康復之後，仲有冇能力去做準備應試呢？」

該校長指更有個案重複感染，未知是否康復之後三個月內一定不會再中招，反問若再染疫也能否趕在開考前康復。

另一校長表示，一旦感染，對家人也有風險，尤其是家中有長者，對他們健康帶來極大風險，狠批試前主動染疫論，「為咗考試係好自私、好愚蠢！」

一名姓馮教師在對話期間，分享他染疫的辛苦過程：

確診初期身體有啲唔舒服，有少少鼻水，喉嚨同耳仔有啲痛，甚至痛到瞓覺瞓唔到；開始發出嚟嗰兩三日，發燒發到（攝氏）38點幾度，喉嚨好乾，乾到聲音又沉又沙，講嘢都好辛苦。 發燒嗰幾日有食止痛藥、退燒藥，但藥效一過，又再發燒。最辛苦嗰幾日基本係食飯、瞓覺、食飯、瞓覺，成個人非常之攰，提唔起精神，肌肉酸痛，又冇胃口，一日瞓十幾個鐘。 如果學生喺文憑試時（前）中招，好似我咁病法，基本上冇乜可能溫書，考試冇可能考到好成績。 我打咗兩針，以為病症會輕徵啲，去到第八九日快測先呈陰性，去到第十日氣管都仲係好敏感，喺咁咳。如果可以揀，我都希望唔好感染，到依家都仍感覺到喉嚨好痕好敏感。 康復教師馮Sir

考評局警告染疫考生勿闖試場：可被取消全部成績

發言的校長再三呼籲考生如確診，千萬不要堅持去試場，「因為除咗影響自己準備之外，更加會影響其他監考老師、考生，試場又變成一個疫區，場內人士有機會因而染疫。」

考評局秘書長魏向東也警告染疫考生，「千祈唔好隱瞞病情去闖試場，如果被發現，最嚴重懲罰係取消所有科目成績。所以為己為人，千祈唔好隱好隱瞞病去闖試場。」

魏向東表示，如考生因疫情而缺席考試，局方會因應其校內成績和全校考生在DSE表現，進行成績評估，最高可得第5級，即代表屬最佳成績的10%至15%考生。按考評局評級，第5級中最佳的10%考生可得5**級，之後30%考生可得5*級，但評估成績考生不能獲得此兩個等級。

他指計算起來，能獲5**級及5*級只佔全體考生分別1%及3%，「所以大家要好現實評估自己實力，否則好勉強去考試，大有機會表現唔係咁好，事後亦都唔可以再申請用評估方式評估成績，得不償失。」

考評局2021年預留竹篙灣檢疫中心多個獨立房間作「隔離考室」，讓接受檢疫的考生申請在中心內應考，但未曾為發病中的考生安排考試。（考評局圖片）

考評局去年在竹篙灣檢疫中心安排特別試場，供被強制檢疫的考生應試，他們是確診病人的密切接觸者。魏向東指出，最終只有7名考生使用，強調他們均非確診者。

他表示，今年疫情是極高傳染性的Omicron病毒株，安排密切接觸者、甚至確診考生應試，都有很大風險，局方與教育局仍在商討各可行性。

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

