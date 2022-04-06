封區｜欣田邨逸田樓污水陽性、宏景花園第三座多人染疫　兩廈圍封

政府封區行動持續，今日下午先後圍封屯門欣田邨逸田樓及鑽石山宏景花園第三座。港府發言人解釋，逸田樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，而宏景花園第三座則於近日發現多宗陽性檢測個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，目標在明日（7日）完成行動。



▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼



+ 5

政府在下午四時起圍封屯門欣田邨逸田樓，其後於四時半圍封鑽石山宏景花園第三座，要求受檢人士於今晚前接受檢測，他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內，政府會為行動不便人士安排上門採樣。

至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於3月24日至4月6日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月8日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月5日 長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼

