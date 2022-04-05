封區｜欣田邨喜田樓、怡閣苑三廈污水呈陽性　居民圍封強檢

政府宣布，屯門欣田邨喜田樓，以及長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣，合共4座大廈須封區檢測，政府指因上述大廈排放污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑內有隱形患者。

受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，政府目標在明日（6日）中午12時或1時完成。



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政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

另外，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無需接受檢測。

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此外，除了上述指明人士外，任何於3月23日至4月5日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月7日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。