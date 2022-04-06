QS大學排名｜港大牙醫學科居全球第二　五獲殊榮　院長：振奮人心

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」出爐，雖然香港大學被亞洲多地的高等學府「爬頭」，但今年踏入40周年的港大牙醫學科，再次被評為全球第二名。港大牙醫學院院長傅立明表示，對此感到非常欣喜，形容在充滿挑戰的時刻出現好消息是振奮人心。



第五次獲評全球頭兩名 未有其他學府能及

港大牙醫學科再成全球第二名，是該學院第五次獲評全球頭兩名，暫未有其他學府能打破此紀錄。傅立明表示，現時環境充滿挑戰，形容學院獲得此非凡成就的好消息振奮人心，又指最新排名成績，是其帶領學院卓越學術地位的最佳印證，亦有賴教職員和學生，對作為口腔健康科學、教育和專業牙科護理全球領導者的共同願景。

傅立明又稱，港大一直支持該學院發展，為教學和研究工作提供具啟發性的氛圍，加上菲臘牙科醫院同僚的支持，是令學院成功的關鍵。

新近成立「先進牙醫學研究所」 處理複雜和嚴重口腔疾病

今年是港大牙醫學院成立40周年，學院形容在短短數十年便發展成世界級牙醫學府，目前在本港執業的普通科和專科牙醫，幾乎都曾在該院孕育出來，學院最近成立「先進牙醫學研究所」，處理複雜和嚴重的口腔疾病個案，並提供牙醫碩士培訓，以及促進研究創新和轉化。