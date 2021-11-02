QS亞洲大學排名　港大重返第3名　中大攀升兩名未入十大

大學排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（26日）公布最新亞洲大學排名，本港有兩間院校打入首10名，分別是香港大學，排名升1位重返第3名，為本港眾院校之冠；科技大學跌1位，排第9位，守住十大之內。榜首則由新加坡國立大學蟬聯，第2位是北京大學。



九院校上榜 港大排第3位最高

QS亞洲大學排名根據11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主聲譽（20%）、論文引用數（10%）及國際研究網絡（10%）等，2022年排名共有687間亞洲院校上榜。

香港共有9間院校列入排行榜，香港大學排名最高，比去年升1位排名第3，與南洋理工大學「平分春色」。科技大學，排第9位，比去年跌1位，中文大學升2位，但未能打入十大，僅排第13名。

新加坡國立大學繼續穩奪排行榜第一位。（網上圖片)

新加坡國立大學全亞洲排第一 內地四院校打入首10位

其他亞洲區大學方面，新加坡國立大學繼續穩奪排行榜第一位，北京大學踢走清華大學，躍升5位排第二，創歷史新高，後者今次只能屈居第5位。連同浙江大學（第6位）、復旦大學（第7位）、上海交通大學（第10位），內地有5間院校打入十大，整體有126間院校上榜，為全亞洲最多院校上榜的國家。印度則有118間院校上榜，日本則有108間。

QS研究總監Ben Sowter分析，排名結果反映亞洲區院校之間競爭激烈，內地院校排名一直有進步，日本的大學表現則「停滯不前」。