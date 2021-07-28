QS最佳留學城市排名出爐　香港跌至15位　落後倫敦東京與首爾

國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）公布「世界最佳留學城市排名」，榜首連續三年由英國倫敦奪得，德國慕尼黑緊隨其後，日本東京及韓國首爾則並列世界第3。

香港全球排名比2019年、即對上一次排名跌5位、排15，在亞洲地區則排第3。被問到香港排名下跌原因，QS回覆指受多個指標排名下降影響，包括大學排名、城市嚮往度、僱主招聘活躍度及負擔能力（生活成本及學費等），但未有證據反映與《香港國安法》及新冠肺炎疫情有關，而學生評價可見，最近在港留學的學生整體上均滿意其學習經歷。

至於北京則屬亞洲第六，與俄羅斯莫斯科並列全球25。



英國倫敦繼續被QS選為全球最佳留學城市。（Getty Images/ 資料圖片）

QS公布最新的「2022 世界最佳留學城市排名」，根據大學排名、學生組成、城市嚮往度、僱主招聘活躍度、負擔能力（生活成本及學費等）及學生評價六項指標，比較全球115個城市。去年疫情影響下，全球大多地方「封城（lockdown）」，QS對上一次發布最佳留學城市排名是2019年，故是次最新排名將與官網對上一次有紀錄的2019年作對比。

▼QS最佳留學城市排名（全球十大、亞洲十大）▼



英國倫敦連續3年踞榜首

英國倫敦繼續位處榜首，QS研究總監Ben Sowter分析指，倫敦獲學生高度認可，僱主招聘活躍度位於全球第四，學生多元化（全球第五）；而受惠於英鎊貶值，倫敦生活及學費成本相對降低，負擔能力全球排95；惟疫情影響下，或有學生不願長時間網課而考慮退學或推遲進修，加上英國脫歐有機會影響地位，故未來倫敦須著力保持吸引力。

首爾躍升全球第三 與東京並列亞洲第一

德國慕尼黑被選為全球第二佳的留學城市，比2019升兩位。至於日本東京則微跌一位，與韓國首爾並列全球第三。須留意的是，韓國首爾由2019年的全球第十，躍升至是次的全球第三。

綜觀全球十大最佳留學城市，德國及澳洲分別有兩個城市上榜，包括慕尼黑、柏林、悉尼及墨爾本；而美國波士頓則升四位，成功擠身全球十大之內，與加拿大蒙特利爾並列第九。

▼QS全球最佳留學城市排名（亞洲十大）▼



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至於亞洲十大最佳留學城市中，日本東京及韓國首爾並列榜首，香港緊隨其後成為亞洲第三。惟對比起2019年，香港全球排名跌五位，至全球15。

香港跌五位 未有證據與《香港國安法》有關

QS發言人Jack Moran回覆《香港01》指，據收集到的數據，無法評論香港排名下跌是否港區國安法成立或新冠肺炎疫情有關，但六個評分指標中，四項評分指標排名均下跌，只有學生評價及學生組成的排名有所上升，相信是最近在港留學的學生整體滿意其學習經歷。

六個評分指標中，香港在大學排名指標微跌一位至第九；反映城市對學生吸引程度的城市嚮往度連跌六位至全球24；僱主招聘活躍度更大跌十位至全球20，就連負擔能力亦跌九位至全球48。隨著全球高等教育競爭愈趨激烈，他建議大學繼續努力，維持優秀教學能力、研究投資、與行業保持良好聯繫、提供個性化學習體驗及國際視野。

QS 2022 全球最佳留學城市排名中，俄羅斯莫斯科與北京並列全球排25。

北京亞洲第五 與莫斯科並列全球25

而中國內地共有五個城市上榜，北京表現最佳，由2019的全球32，升五位，與俄羅斯莫斯科並列全球排25，亞洲則排名第六。而上海全球37、南京全球95、武漢全球102，廣州則全球110。QS研究總監 Ben Sowter指出，學生比以前更在意升學成本，而中國內地城市的負擔能力是一大優點。