李家超辭職｜誰人接任政務司長？政府未提署任　政界分析三種可能

特首選舉明朗化，政務司司長李家超今日（6日）向特首辭職，即時開始休假，待中央批准辭職後，將參選下任特首。特區第二把手離任，政府新聞稿未提及署任安排， 但本屆政府仍有兩個多月任期，政界關注誰人接掌政務司長之位，當中亦涉及下屆政府人事佈局。



2011、2017年司長辭職 均有局長署任

政府今日下午發出新聞稿，指特首林鄭月娥收到李家超的辭職通知，並已根據《基本法》第48條第5款呈交中央人民政府，而李家超即時休假，但未有有提及署任安排，情況罕見。

翻查資料，2011年時任政務司長唐英年辭職參選特首，是由時任教育局局長孫明揚署任政務司長；2017年林鄭月娥辭任政務司長，是由時任勞工及福利局局長張建宗署任，而財政司長曾俊華辭職時，則由時任財經事務及庫務局局長陳家強署任。

值得注意的是，林鄭月娥於2017年1月12日辭職後，1月16日中央宣布免去其司長職務，同時接納時任特首梁振英建議，任命張建宗為政務司長，若今次李家超獲批辭職，是否一併任命新司長？抑或有其他可能性？

環境局局長黃錦星於2018年曾署任政務司長。（資料圖片／林若勤攝）

按慣例由最資深局長署任

對此，政界分析有三個可能方案，第一是由政務司長轄下的最資深局長署任。按慣例，當政務司司長休假或離港時，會由最資深的局長署任其職務，現時最資深的是環境局局長黃錦星，2018年張建宗訪京時，由黃署任政務司長。

有行會中人表示，按理應由黃錦星署任，直至6月30日現屆政府任期完結，估計不會任命一名新司長，以免對下任特首組班構成不必理的壓力，「如果擢升了某局長，但原來不是新特首的心水人選，究竟應否過渡新政府？最簡單的做法是由局長署任。」

局長中挑選 鄧炳強是大熱？

第二個可能性是在現任局長之中，晉升一人為政務司長。李家超本身肩負多項重要工作，包括身兼資格審查委員會主席，負責審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人的資格，如今李家超即將成為參選人，誰人負責帶領資審會的工作？政府早前表示，根據《行政長官選舉條例》，只有依據《基本法》第48條任命的主要官員可獲委任為資審會主席或官守成員，就資審會組成的任何變動，政府會按法律處理。

2017年特首選舉，林鄭月娥及曾俊華辭任司長，後來中央任命張建宗「坐正」政務司司長，陳茂波出任財政司司長，二人之後過渡至新一屆政府。

政界評估，問責班子有多名潛在司長人選，大熱之選當數保安局長鄧炳強，他向來獲北京青睞，倘他升職再過渡新政府輔助李家超，執行力不成疑問。鄧炳強今日在記者會回應傳聞時指，享受及專注現時保安局長的工作，對下一步未有計劃。另一人選同樣是紀律部隊出身的政制及內地事務局局長曾國衞，他亦一直獲北京器重。

李家超辭任司長，準備參選。（鄭子峰攝）

選委指特首需資深AO助政策制定

有政界人士關注，本來是特首熱門人選的財政司司長陳茂波，今次已無望出戰，下屆會否仍留在特區政府？倘中央希望保持財金系統穩定，會否減少財金官員的人事變動？有人則認為陳茂波加入政府多年，熟悉土地、經濟發展，倘出任政務司可立即推展工作。

李家超獲「祝福」後，政界關注林鄭心腹去向，其中公務員事務局局長聶德權，一直被視為司長人選，林鄭會否剩任期尾段提拔「愛將」？有建制中人指，北京挑選李家超擔任特首，看重的是執行力，而「AO黨」向來被質疑程序掛帥，會否讓AO出身的聶德權成為特區二把手？

不過，有行會成員認為，李家超需要一名熟悉政府架構、政策制定、具統籌協調能力的人輔助，有利推進落實政府政策，聶德權能駕馭公務員系統，是其中一名合適人選。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：理論上司長可兼任

第三個方案則是由司長兼任。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，中央希望下屆特區政府建構強勢領導班子，引入多方面人才，未必想挽留太多舊人，倘現時中央任命外人出任政務司長，必定會引來揣測，估計這個可能性較低。他指理論上特首、其他司長均可兼任政務司長，正如洪為民生日派對事件發生時，公務員事務局局長聶德權兼任民政局長，但他預料由局長署任司長機會較大。



多名建制人士均表示，李家超受背景限制，本身沒有厚實班底，很大程度上需要中央協助組班，認為當5月8日新特首誕生後，「到時自然有班子」。