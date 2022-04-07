李家超選特首｜九龍華仁校刊見證四眼仔變時髦青年　棄港大入警隊

政務司司長李家超昨日（6日）請辭，待中央政府批准後，將正式參選特首選舉，或成唯一入閘參選人。現年64歲的李家超畢業於傳統名校九龍華仁書院，知情人士指他是深水埗基層出身，讀書時非風頭躉，說話不多，外表「青靚白淨」，屬文弱書生類別，校刊《The Shield》(華暉）見證他在七年內由少年變成髮尾及肩的青年。



李家超在1977年高考考獲一科A成績，但他因家庭原因，放棄入讀港大工程學系，轉而投考皇家香港警察，擔起頭家。以他當時高考成績及名校出身，得以由見習督察做起，45年耕耘最終很大可能成為香港最高「一哥」。



出身基層 成績優秀中一升讀九龍華仁

知情人士指出，李家超出身基層，家住深水埗，家境貧窮，在區內五邑工商總會學校讀小學。小六以優異成績升讀九龍華仁書院，1975年會考取得四科A成績，原校升讀預科理科班，兩年後高考取得一科A，在當時屬不俗，因此獲港大工程學系取錄。

李家超預科同學至少有兩位名人，包括同是公務員的前水務署署長林天星，以及公民黨創黨副主席黎廣德，後者更與李做足七年同班同學；同屆同學中，也包括精神科名醫、香港精神健康促進會主席陳仲謀。

九龍華仁書院。（九龍華仁書院網站截圖）

外表「青靚白淨」 在校較少說話

李家超雖然官至高位，現時更是一躍而就之勢。但知情人士指，他中學時並非風頭躉，較少說話，外表「青靚白淨」，有瘦弱書生之姿。

翻查校刊《The Shield》的每年全班合照，他於中一至中三均讀B班，中四及中五就讀A班，升至中六、七則為理科班。他每年班照髮型都有所變化，中五開始髮尾及肩，變得有點「長毛」，近似1970年代溫拿樂隊成員的造型；中五班相顯示他終換掉黑框眼鏡，改戴淺色框眼鏡，至預科的班相則見他連眼鏡也沒戴。

▼李家超在九龍華仁書院中一至中七班相▼



+ 9

李家超最後卻沒有入讀港大，而是加入當時皇家香港警察，不過由於名校預科畢業，一出學堂已是見習督察。知情人士指出，李家超中學畢業時家境不太好，當時不少人都投考警察，以改善生活。

李家超（左二）與妻子林麗嬋（左一）結婚逾40年，少見一同出席公開活動，此為2017年10月授勳時，二人與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片／梁鵬威攝）

李家超與妻子林麗嬋已結婚逾40年，由於二人早婚，兩名兒子也已年屆約40歲左右，做警察也令他有能力照顧全家。