強制檢測｜增25幢　元朗廣場商場連住宅上榜　重推後首包括商場

疫情持續嚴峻，確診個案遍布全港各區，食物及衞生局今日（6日）發出新一份強制檢測公告，再有25幢大廈上榜，新界有12幢佔最多，公屋再次是重災區，另有4幢居屋，包括新蒲崗采頤花園8座、屯門悅湖山莊12座、馬鞍山錦豐苑錦萱閣，以及上水旭埔苑唐湖閣。

另外，2月初曾爆疫的元朗廣場成為今日名單中的唯一私樓，該址地下至4樓的商舖同樣納入強檢，是政府重推強制檢測後，罕有地出現商舖強檢。



▼4月6日強制檢測公告▼



采頤花園、悅湖山莊等居屋上榜

因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。被納入強制檢測公告的大廈，大部分屬於公營房屋，公屋佔20幢、居屋佔4屋，上榜居屋包括，新蒲崗采頤花園8座、屯門悅湖山莊12座、馬鞍山錦豐苑錦萱閣和上水旭埔苑唐湖閣。

▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



元朗廣場2月初爆疫 衞生署促整個商場關閉消毒

餘下的一幢，是今日唯一一幢私樓，是2月初曾爆疫的元朗廣場，公告列明除了商場樓上的住宅外，商場地下至4樓的商舖，均需要納入強檢，是政府重推強檢以來，罕有出現商舖強檢個案。

黃大仙和沙田上榜大廈佔最多

在全港18區中，黃大仙和沙田上榜大廈數目最多，各佔4幢，前者包括三幢公園竹園南邨貴園樓、鑽石山鳳德邨斑鳳樓、慈雲山慈正邨正安樓，餘下的居屋則是新蒲崗采頤花園8座；沙田區則大圍新翠邨新芳樓、水泉澳邨映泉樓、馬鞍山利安邨利盛樓，以及居屋錦豐苑錦萱閣。

港島方面則只有兩幢上榜，包括是位於香港仔石排灣邨碧朗樓，以及柴灣小西灣邨瑞盛樓，兩幢均是公屋。

▼2月6日 元朗區內檢測中心大排長龍▼



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當局指，如在3月24日至4月6日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月7日至4月8日期間檢測。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速測試。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

