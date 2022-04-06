退休副校胞妹染疫　康復一個月突昏迷　家人批支援不足：好無助

本港新冠肺炎疫情持續，有康復者不滿當局支援不足。《香港01》今早（6日）報道，中學退休副校長蘇先生的胞妹康復後一個月突陷入昏迷心跳一度停頓，現時靠注射強心針及氧氣機維持生命。

蘇先生年屆80歲的母親及另一胞妹2月底亦一同染疫，二人接受訪問時批評當局對確診者及康復者支援不足，染疫期間一直未能打通指定診所預約電話，要等待近兩周才能見醫生。現時康復後亦要自費預約私家醫生診症，「睇一次費用對基層嚟講都好大負擔，政府好似完全忽視咗我哋」。



年屆80歲的蘇太及其女兒蘇女士今日到中大醫院門診檢查，蘇女士坦言是因胞姊入院後，擔心康復後會否出現後遺症而自費預約門診。她指一家人是在2月底感染新冠肺炎，當時除了母親外，其餘三人身體未有嚴重情況，只出現發燒等徵狀，當時亦沒有被送到隔離設施，只是在家自己隔離。而母親則出現全身骨痛情況，「以前未試過咁痛，痛到落床都落唔到，去廁所都有困難。」

「指定診所熱線打咗兩星期都唔通」

不過由於當時急症室爆滿，家人亦不敢送母親都醫院。蘇女士直指政府支援極度不足，「指定診所熱線打咗兩個星期都打唔通，約到個陣都已經差唔多好番；政府淨係得確診個下有聯絡過我哋，之後一直無人理」。

蘇慶鳳目前仍在醫院留醫，需用氧氣機及強心針維持生命，情況極不樂觀。（受訪者提供）

蘇女士又稱，一家人約三月初康復後，母親仍有骨痛情況，不過其餘家人則沒有不適。至本周一（4日）胞姊突然暈倒，心跳更一度停頓，送院後發現出現急性肺炎。她哽咽指現時十分擔心胞姊情況，與母親曾到醫院探訪，不過只可隔着玻璃，而探訪時間及次數亦有限制。

她批評政府對康復者不聞不問，母親康復後仍有骨痛，亦要自費看醫生，「睇一次醫生對我哋呢啲基層家庭負擔已經好大。」她又稱，因胞姊康復後雙手一度出現水泡，曾嘗試醫管局預約門診亦不果，「政府資源好難用到，門診電話打極又約唔到，好無助。」

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