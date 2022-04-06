油麻地權發小廚過百人排隊買兩餸飯　食客分析大排長龍三原因

疫情下本港經濟不景，「兩餸飯」餐廳如雨後春筍般出現。油麻地兩餸飯店舖「權發小廚」今日（6日）晚上7時，外大排長龍，估計排隊人數達100人。



有排隊市民表示，排了40分鐘仍未可揀選餸菜，而早前光顧時只須排約15至20分鐘，故認為排長龍的原因是近日公司陸續取消在家工作WFH，不少人須返回辦公室工作，放工後就購買兩餸飯作晚餐；亦有市民指，兩餸飯價錢實惠，在現時經濟不景下可「填飽個肚」。



食客：以往排20分鐘 今日同樣時間仍在人龍中

油麻地權發小廚今晚約7時門庭若市，在彌敦道形成一條長龍，延伸近10間舖位，估計逾100人排隊。該店兩餸飯索價36元一盒，而三餸飯則須45元一盒。

排隊市民王先生指，一直有光顧權發的兩餸飯，「喺呢區食肆嚟講，呢間價錢已算最抵。」他又表示，以往大約排20分鐘就可取得飯盒，不過今日則排了20分鐘仍在長龍中間位置。他指該店餸菜種類多，亦較新鮮，「特別好食，好快又炒啲餸出嚟」。

無為意大排長龍 食客「買咗飛焗住要排」

另一排隊市民龍小姐排了40分鐘仍未可揀選餸菜，她指一直有光顧該店，平日只須排15至20分鐘，今日未為意有長龍，故「買咗飛焗住要排」。她認為兩餸飯價錢合理，特別是疫情經濟不景下，「有咁嘅水準，對一般市民嚟講好實惠。」

龍小姐估計，近日不少人要開始外出工作，因此「呢幾日開始特別多人排隊」，並指如果下次再現長龍則「就唔會排啦，轉食其他嘢算」。

楊先生同樣排隊購買兩餸飯，他指由該店開業起一直有光顧，原因是該店味道好，雖然價錢比其他兩餸飯店舖貴，但不少餸菜種類是其他店舖沒有，例如黑醋骨及鵝腸等。

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