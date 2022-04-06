新冠疫苗｜7人離世前14日內曾打針　食衞局：無證據顯示疫苗引起

新冠疫苗開打逾一年，食物及衞生局今日（6日）表示，截至本月3日晚上的過去一周，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，另有7名病人離世前14日內打過針，涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，當局強調無臨床證據顯示個案由疫苗引起。



食衞局表示，截至4月3日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，強調有關數據為臨時統計數字，當中並無涉及有3至15歲青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生署累計接獲7291宗異常事件報告

截至4月3日晚上8時，本港市民合共接種了約1,525萬劑疫苗，已打至少一針的市民達約653萬名，當中12歲或以上人口已打針比率為92.2%，衞生署累計共接獲7,291宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量0.05%。

涉及接種疫苗人士死亡個案，有94宗曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量0.0006%，當中截至4月3日過去一星期，衞生署共接獲7宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗死亡報告，涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

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總結53宗死亡個案與疫苗沒因果關係

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘28宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今並未發現不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，3月7日至4月3日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有686.2宗，有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有49.8宗，相差約13倍。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案，比率為每10萬人有16.2宗，有接種疫苗紀錄的比率則為每10萬人有1.8宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有71.8宗，有接種疫苗紀錄比率為每10萬人有9.7宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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政府發言人表示，疫情仍然嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，他們是疫苗接種的重點保護對象。長者方面，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約58%，即該年齡層中有42%的長者正處於高風險狀態，形容是相當危險的信號。

發言人指，在第五波累計感染新冠病毒的8,000多宗死亡個案中，近九成為70歲或以上長者，而當中近九成沒有接種疫苗或只接種一劑疫苗，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為健康着想盡早接種疫苗。

據香港大學最新的研究數據亦顯示，接種三劑復必泰或科興疫苗對於預防死亡和重症均高度有效，保護力逾九成，合資格接種第三劑疫苗的市民應盡早接種。另一方面，接種科興疫苗的最低年齡已降至3歲，接種復必泰疫苗的最低年齡則為5歲，呼籲家長盡早安排為子女接種疫苗，讓子女得到有效保護。▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼