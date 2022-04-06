新冠疫苗｜7人離世前14日內曾打針　食衞局：無證據顯示疫苗引起

撰文：林穎嫺 孔繁栩
出版：更新：

新冠疫苗開打逾一年，食物及衞生局今日（6日）表示，截至本月3日晚上的過去一周，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，另有7名病人離世前14日內打過針，涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，當局強調無臨床證據顯示個案由疫苗引起。

食衞局表示，截至4月3日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，強調有關數據為臨時統計數字，當中並無涉及有3至15歲青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生署累計接獲7291宗異常事件報告

截至4月3日晚上8時，本港市民合共接種了約1,525萬劑疫苗，已打至少一針的市民達約653萬名，當中12歲或以上人口已打針比率為92.2%，衞生署累計共接獲7,291宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量0.05%。

涉及接種疫苗人士死亡個案，有94宗曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量0.0006%，當中截至4月3日過去一星期，衞生署共接獲7宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗死亡報告，涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

▼4月5日　市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼

+4

總結53宗死亡個案與疫苗沒因果關係

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘28宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今並未發現不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，3月7日至4月3日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有686.2宗，有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有49.8宗，相差約13倍。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案，比率為每10萬人有16.2宗，有接種疫苗紀錄的比率則為每10萬人有1.8宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有71.8宗，有接種疫苗紀錄比率為每10萬人有9.7宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

▼3月19日　九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼

+9

政府發言人表示，疫情仍然嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，他們是疫苗接種的重點保護對象。長者方面，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約58%，即該年齡層中有42%的長者正處於高風險狀態，形容是相當危險的信號。

發言人指，在第五波累計感染新冠病毒的8,000多宗死亡個案中，近九成為70歲或以上長者，而當中近九成沒有接種疫苗或只接種一劑疫苗，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為健康着想盡早接種疫苗。

據香港大學最新的研究數據亦顯示，接種三劑復必泰或科興疫苗對於預防死亡和重症均高度有效，保護力逾九成，合資格接種第三劑疫苗的市民應盡早接種。另一方面，接種科興疫苗的最低年齡已降至3歲，接種復必泰疫苗的最低年齡則為5歲，呼籲家長盡早安排為子女接種疫苗，讓子女得到有效保護。▼3月27日　觀塘社區疫苗接種服務▼

+21
退休副校胞妹染疫　康復一個月突昏迷　家人批支援不足：好無助疫情｜多111人離世　36歲晚期腎衰竭患者獲處方新冠口服藥仍不治巴西冷藏牛內臟包裝驗出新冠病毒　存倉庫未出售　食環署指令銷毀疫情｜單日確診2777宗跌至近兩個月低位　衞生署憂假期後反彈
新冠肺炎
新冠疫苗
你可能感興趣