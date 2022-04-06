確診大廈｜涉7478幢　增472幢　大埔倚龍山莊、比華利山別墅上榜

疫情持續，衞生防衞中心公布4月5日確診大廈名單，有7478幢大廈上榜，當中新增472幢，觀塘成為「重災區」涉及67幢大廈，不少位於紀律部隊宿舍，包括油塘油美苑、秀茂坪紀律部隊宿舍、觀塘紀律部隊宿舍及順利紀律部隊宿舍等。

何文田多幢富貴私樓上榜，包括傲名、半山壹號28號、嘉多理山花園、尚．珒溋、環海．東岸、皓畋等。另外，大埔倚龍山莊獨立屋、比華利山別墅湖景道獨立屋及銀池道獨立屋都榜上有名。



▼4月5日確診大廈名單▼



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九龍區有171幢確診大廈，觀塘區最多有67幢，分別是紀律部隊宿舍油美苑F座澤美閣、油美苑G座潤美閣、秀茂坪紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座及順利紀律部隊宿舍；大型屋苑有麗港城3座、11座、23座及36座；提供精神復康服務的香港心理衞生會賽馬會大樓亦有確診個案。

九龍城亦涉及43幢，不少屬名貴私人屋苑，分別有位於何文田名校校網傲名、半山壹號28號、嘉多理山花園、尚．珒溋2座、環海．東岸1A座、皓畋2座及6座；大型屋苑黃埔花園紫荊苑1座、紫荊苑10座，及綠榕苑3座都上榜。

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深水埗佔37幢，主要集中在美孚新邨，包括1期百老匯街15-17號、2期百老匯街37-39號、2期百老匯街48-50號、3期百老匯街41-43號、4期百老匯街81-83號、5期蘭秀道10號、5期蘭秀道15號、7期萬事達廣場15-17號及8期百老匯街102-104號。

比華利山別墅。

新界區涉及191幢，當中沙田區有28幢，分布名城3期2座、御龍山2座、玖瓏山日瓏閣、迎海1期15座、迎海駿岸6座、銀湖．天峰1座等；大埔亦有45幢，包括倚龍山莊獨立屋、天鑽13座、15座、比華利山別墅湖景道獨立屋及比華利山別墅銀池道獨立屋；西貢有14幢，不少在日出康城，分別為日出康城LP6 2座、LP6 3座、LP6 5座、日出康城Malibu 1A座，及日出康城晉海2A座。

港島區有110幢大廈，中西區有26幢，包括單幢樓曉譽和藝里坊．2號；東區44幢中有柴灣已婚警察宿舍2座、香港樹仁大學宿舍文康大樓、歷山酒店、維港頌1座、譽．東等；南區19幢中有懲教署職員宿舍4座，及懲教署職員宿舍D座等。

▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼

