消費券2022｜首期5000元今日發放　多名市民踏入凌晨即拍卡領取

2022年消費券出爐，市民可由今日（7日）起領取首期5,000元。今日凌晨12時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，約半小時已有近60人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。

有率先拍卡領取首期消費券的市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫情下收入減少，消費券有如「及時雨」，可幫助日常開支。



在旺角港鐵站八達通補貼領取站，未踏入凌晨12時已有至少三至四名市民等候領取消費券。而踏入12時後，陸續有市民拍卡，而過程亦十分順利，只有部份市民因銀包阻隔感應，要拍多一次八達通才可領取消費券。市民林小姐在12時前已等待，她稱居於附近，因擔心日間多人排隊，「費事嘥時間，𠵱家無咁多人就快快趣拍咗卡先」。

4月7日凌晨，蔡先生放工後立即到旺角站拍卡領取消費券。（李澤彤攝）

市民蔡先生就指，因擔心日間要上班，不夠時間領取，因此放工後立即到旺角站拍卡領取消費券，「都驚拍唔切，就快啲領咗先」。他計劃用消費券作日常消費，亦會購買衣服及波鞋等。蔡先生坦言，疫情下公司會削減其上班時間，令收入驟跌，「一個月都無成3,000元，（消費券）都好幫手，算係有番啲零用錢咁」。

4月7日凌晨，黃先生踏入12時就拍卡領取消費券，他興奮指期待已久。（李澤彤攝）

市民黃先生同樣踏入12時就拍卡領取消費券，他興奮指期待已久，「成日話7號有得領，3月又長啲有成31日」。被問到領取消費券後會否慶祝？他笑言「無㗎，𠵱家食飯都食唔到啦」。他又認同消費券是紓解民困措施，「特別係疫情下都好幫到手」，他計劃主要作日常開支，直言現時亦沒有購買意欲：「出街都靜蠅蠅咁」。

對於八達通要多次拍卡才能盡領首期的5,000元，黃先生希望政府下次可直接派發現金，不過笑言「咁唔通唔拍咩，地下有錢都要烏低身執㗎」。

▼八達通app領取消費券▼



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記者實測用八達通app，幾個步驟就輕鬆為八達通領取消費券，但之後亦有網絡塞車。不過Tap&Go應用程式就再次無法連線，需要等待。

八達通發言人指，由於系統在4月7日凌晨達流量高峰，部份客戶透過八達通App領取消費券時，或須稍為等候或重試。除了透過八達通App，市民亦可透過交通補貼站，指定零售店以及八達通服務站領取消費券。